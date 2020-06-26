Приложение CBS News будет доступно в 89 странах

ViacomCBS сделает доступным приложение CBS News для жителей 89 стран. Ранее приложением могли пользоваться только жители США, передает digitaltveurope.com.

Приложение будет доступно жителям из 89-ти стран и будет работать не только на мобильных телефонах, но и на устройствах Amazon Fire TV, Android, Android TV, Chromecast, а также LG Smart TV. Первыми подписчиками смогут стать граждане Франции, Италии, Великобритании, Южной Кореи, а также Гонконга.

Кристи Таннер, исполнительный вице-президент и генеральный директор CBS News Digital, сказала: «Наше исследование показывает, что существует огромный спрос на репортажи CBS News касательно тем, которые затрагивают всех нас. Благодаря расширенному доступу к CBSN в магазинах приложений, мы теперь можем предоставлять доступ к новостям и обзорам наибольшему количеству зрителей».

Напомним: ранее стало известно, что ViacomCBS запустит новый стриминговый сервис в 2021 году.

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Фото: CBSN

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