НовостиТВ

Сергей Чернышов стал новым ведущим телеканала «Киев»

от Telekritika
От Telekritika 182
Главная Новости Сергей Чернышов стал новым ведущим телеканала «Киев»

Он будет вести программу NewsRoom.

Еще одним ведущим телеканала «Киев» стал Сергей Чернышов. В паре с Натальей Лятуринской он будет вести выпуск NewsRoom, который выходит в эфир в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Дебют ведущего на канале состоялся 21 июня, когда уже через час после взрыва в доме на Позняках начался специальный многочасовой марафон. Более четырех часов марафона провели Чернышов и Лилия Гулей.

До прихода на телеканал «Киев» Сергей Чернышов работал в качестве ведущего UATV, занимался теле- и политическим консалтингом, был первым замдиректора винницкого регионального муниципального телеканала «Віта». В разное время работал на «Еспресо», ТРК «Эра», «Newsone», IСTV. Работает на телевидении с 2001 года.

Напомним, в начале июня телеканал «Киев» объявил о старте нового телесезона и представил новые программы, а также несколько обновленных проектов.

Читайте также:

Телеканал «Киев» меняет формат утреннего вещания
Телеканал «Киев» отказался от программы Снежаны Егоровой
В утреннем шоу на канале «Киев» появятся новые ведущие
Канал Kyiv.Live заподозрил конкурента в нечестной игре

Фото: «Киев»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Международный кинофестиваль «Молодость» объявил даты проведения

23.06.2020

Как изменилось потребление соцсетей во время пандемии —...

11.06.2020

Стартует прием заявок на участие в программах Film...

23.06.2020

Канал «Апостроф ТВ» сообщил, как искать его на...

22.06.2020

Доходы от Pay TV сократятся на $150 млрд...

29.05.2020

Неизвестные пытались обокрасть гендиректора телеканала

10.06.2020

18 журналистских организаций призвали полицию США прекратить насилие...

02.06.2020

Сотрудники Facebook устроили акцию протеста онлайн

02.06.2020

В Кыргызстане конфисковали имущество телеканала

24.06.2020

Megogo отчиталось о том, как смотрели «Всеукраинскую школу...

12.06.2020
Avatar