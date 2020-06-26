Сергей Чернышов стал новым ведущим телеканала «Киев»

Еще одним ведущим телеканала «Киев» стал Сергей Чернышов. В паре с Натальей Лятуринской он будет вести выпуск NewsRoom, который выходит в эфир в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Дебют ведущего на канале состоялся 21 июня, когда уже через час после взрыва в доме на Позняках начался специальный многочасовой марафон. Более четырех часов марафона провели Чернышов и Лилия Гулей.

До прихода на телеканал «Киев» Сергей Чернышов работал в качестве ведущего UATV, занимался теле- и политическим консалтингом, был первым замдиректора винницкого регионального муниципального телеканала «Віта». В разное время работал на «Еспресо», ТРК «Эра», «Newsone», IСTV. Работает на телевидении с 2001 года.

Напомним, в начале июня телеканал «Киев» объявил о старте нового телесезона и представил новые программы, а также несколько обновленных проектов.

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Фото: «Киев»

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