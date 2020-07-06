Телеканал «Киев» и «Радио Киев — 98 FM» запустили общий сайт

Начала работу мультимедийная платформа о событиях в столице Kyiv Media. Новый сайт объединил информационный портал с актуальными новостями города, а также сайты телеканала «Киев» и «Радио Киев — 98 FM». Тестовое наполнение сайта Kyiv Media началось 1 июля, а сегодня портал начал работать в полноценном режиме. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Kyiv Media, кроме контента телеканала и радиостанции, будут наполнять оперативные новости из первоисточников, а также собственная аналитика, интервью и репортажи о жизни города. На новом портале доступна теле- и радиотрансляция в режиме онлайн. Страницы телеканала и радиостанции оформлены как отдельные подсайты по адресам tv.kyiv.media и radio.kyiv.media. На подсайте «Телевидение» размещен архив программ телеканала, а на подсайте «Радио» есть возможность прослушать подкасты радиопрограмм на SoundCloud. Также сайт работает в адаптивной мобильной версии.

«Наша редакция будет работать по принципу западных независимых медиасообществ – равноудаленных от политических сил, бизнес-групп и чиновников. Наша основная задача – предоставлять объективную и беспристрастную информацию без умолчаний, неудобных тем и джинсы, чего, к сожалению, не могут себе позволить даже тематические сайты крупных медиахолдингов», — сообщил шеф-редактор платформы Kyiv Media Павел Мандрик.

Единая мультимедийная платформа муниципальных вещателей Kyiv Media будет функционировать по принципу работы конвергентных медиа, подчеркивает глава телеканала «Киев» Юрий Лященко.

«Создание единой мультимедийной платформы, которая на базе сайта объединяет телеканал и радиостанцию – это еще один этап реформирования муниципальных вещателей. Наша цель – присутствовать там, где наш зритель. И, соответственно, предлагать ему городской контент на различных платформах в адаптивном виде: в формате телевизионных новостей, радионовостей, сообщений в виде информационной ленты на сайтах, коротких сообщений в соцсетях и на YouTube. В наших ближайших планах настроить работу информационных редакций телеканала, радиостанции и сайта таким образом, чтобы при подготовке новостей они взаимодействовали между собой», — говорит Юрий Лященко.

Разработкой мультимедийной платформы Kyiv Media занималось цифровое агентство CF.Digital.

Напомним, канал «Киев» запустил новый проект «NewsRoom.Детали». Программа будет выходить по четвергам в 18:00.

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Фото: «Телекритика»

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