Новый канал снимает десятый сезон шоу «Хто зверху?»

Команда проекта «Хто зверху?» начала съемки десятого сезона. Премьера состоится на Новом канале осенью. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

— Я уже пережила всех девушек-ведущих, осталось только Притулу выжить, – смеется Леся Никитюк, сидя в своей гримерке перед стартом съемок. – Настроение – просто супер. Такое впечатление, что весь шоу-бизнес проснулся после зимней спячки и захотел в «Хто зверху?» У всех появилось желание играть и выигрывать. Все спорят, соперничают, в гримерках – шум и гам. Это прикольно.

Сергей Притула подчеркнул, что не собирается покидать шоу еще долгое время.

— Мне «Кто сверху?» совершенно не надоело, и еще сезонов десть не надоест, — отметил он. — Это тот случай, когда ты срастаешься очень прочно с шоу, с командой. На Западе вообще считается топовым уровнем, когда один ведущий ведет одно и то же шоу 10-20 лет. Это высокий показатель, и я, откровенно говоря, немного на него прицелился.

Напомним, к 39-летию Сергея Притулы Новый канал поделился подборкой малоизвестных фактов о ведущем.

Читайте также:

Фото: Новый канал

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!