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Новый канал снимает десятый сезон шоу «Хто зверху?»

от Telekritika
От Telekritika 613
Главная Новости Новый канал снимает десятый сезон шоу «Хто зверху?»

Премьера состоится осенью.

Команда проекта «Хто зверху?» начала съемки десятого сезона. Премьера состоится на Новом канале осенью. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

— Я уже пережила всех девушек-ведущих, осталось только Притулу выжить, – смеется Леся Никитюк, сидя в своей гримерке перед стартом съемок. – Настроение – просто супер. Такое впечатление, что весь шоу-бизнес проснулся после зимней спячки и захотел в «Хто зверху?» У всех появилось желание играть и выигрывать. Все спорят, соперничают, в гримерках – шум и гам. Это прикольно.

Сергей Притула подчеркнул, что не собирается покидать шоу еще долгое время.

— Мне «Кто сверху?» совершенно не надоело, и еще сезонов десть не надоест, — отметил он. — Это тот случай, когда ты срастаешься очень прочно с шоу, с командой. На Западе вообще считается топовым уровнем, когда один ведущий ведет одно и то же шоу 10-20 лет. Это высокий показатель, и я, откровенно говоря, немного на него прицелился.

Напомним, к 39-летию Сергея Притулы Новый канал поделился подборкой малоизвестных фактов о ведущем.

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Фото: Новый канал

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