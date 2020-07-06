К 2025 году 40% абонентов подключатся к SVOD-услугам через смартфоны

Согласно данным аналитической компании Digital TV Research, к 2025 году количество подписчиков на SVOD-услуги во всем мире вырастет до 1,16 млрд. Прирост составит 45%, передает digitaltveurope.com.
Аналитики прогнозируют, что посредством фиксированного широкополосного соединения в течение ближайших 5-ти лет к SVOD-сервисам присоединятся 536 млн абонентов (45%), а 176 млн (15%) людей оформят подписку с помощью партнерской программы традиционного оператора PayTV.
Также эксперты уверены, что смартфоны будут играть важную роль в потреблении VOD. Так, могласно их прогнозам, к 2025 году 291 млн (25%) платных подписок будут оформлены через приложения. 150 млн (15%) пользователей со всего мира подключатся к стриминговым платформам через мобильных операторов связи.
В Digital TV Research сделали вывод: 346 млн подписчиков (30%) будут пользоваться ОТТ-сервисами по партнерской программе, предложенной оператором платного ТВ или мобильной связи.
Напомним: ранее стало известно, что к 2025 году ведущие операторы Pay TV потеряют долю рынка — исследование.
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Фото: unsplash
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