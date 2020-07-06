Star Media снимет сериал «Морская академия»

Star Media начал съемки молодежной многосерийной драмы «Морская академия», передает пресс-служба.

Создатели ориентируются на вкусы и ценности современной молодежи, поэтому сериал затронет важные для нее темы. А еще создатели уверяют, что каждый эпизод будет основываться на реальной истории. Именно с этой целью к работе над сценарием привлекли студентов-кинодраматургов, которые предложили главную сюжетную линию проекта. Также над сценарием работает сценарист Сергей Баженов, руководит авторским коллективом Леонора Пащенко, а продюсером выступила Лариса Журавская. Планируется отснять сезон из восьми серий.

Сериал расскажет о жизни студентов Морской академии, которые являются жителями разных регионов Украины. Когда в стране началась Революция достоинства и оккупация востока и Крыма эти студенты были еще детьми, сейчас им по 20 лет, и окружающую действительность они воспринимают иначе, чем взрослые.

Данный проект стал одним из победителей конкурса социально значимого контента PITCH UA 2, получил финансирование от UCBI (Українська ініціатива зміцнення громадської довіри) и агентства США по международному развитию USAID.

Напомним: ранее стало известно, что СТБ запускает повтор «Крепостной».

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Фото: unsplash.com

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