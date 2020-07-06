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ViacomCBS заключила дистрибьюторское соглашение с Orange TV

от Telekritika
От Telekritika 735
Главная Диджитал ViacomCBS заключила дистрибьюторское соглашение с Orange TV

Контент ViacomCBS будет доступен французским зрителям.

ViacomCBS Networks International заключила новое дистрибьюторское соглашение с французской медиакомпанией Orange, которой принадлежит стриминг Orange TV, передает digitaltveurope.com.

Согласно условиям соглашения, подписчикам Orange TV во Франции будет открыт ранний доступ к контенту производства Nickelodeon, J-ONE и MTV.

В соответствии с соглашением, полный портфель ViacomCBS Networks France теперь доступен на платформах Orange TV во Франции. Говоря конкретнее, портфель включает контент от BET, Comedy Central, Paramount Channel, Game One, Game One+1, Nickelodeon, Nickelodeon+1, Nick Jr, Nickelodeon Teen, MTV, MTV Hits и J-One.

Каналы Nickelodeon будут добавлены на платформу Orange 9 июля 2020 года, а MTV, MTV HITS и J-ONE будут доступны с 20 августа 2020 года.

«Мы очень рады углубить наше партнерство с Orange, предлагая подписчикам свежий и разноплановый контент», — прокомментировал Рафаэле Аннеккино, президент ViacomCBS в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии.

Напомним: ранее стало известно, что ViacomCBS запустит новый стриминговый сервис в 2021 году.

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Фото: ViacomCBS

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