ViacomCBS заключила дистрибьюторское соглашение с Orange TV

ViacomCBS Networks International заключила новое дистрибьюторское соглашение с французской медиакомпанией Orange, которой принадлежит стриминг Orange TV, передает digitaltveurope.com.
Согласно условиям соглашения, подписчикам Orange TV во Франции будет открыт ранний доступ к контенту производства Nickelodeon, J-ONE и MTV.
В соответствии с соглашением, полный портфель ViacomCBS Networks France теперь доступен на платформах Orange TV во Франции. Говоря конкретнее, портфель включает контент от BET, Comedy Central, Paramount Channel, Game One, Game One+1, Nickelodeon, Nickelodeon+1, Nick Jr, Nickelodeon Teen, MTV, MTV Hits и J-One.
Каналы Nickelodeon будут добавлены на платформу Orange 9 июля 2020 года, а MTV, MTV HITS и J-ONE будут доступны с 20 августа 2020 года.
«Мы очень рады углубить наше партнерство с Orange, предлагая подписчикам свежий и разноплановый контент», — прокомментировал Рафаэле Аннеккино, президент ViacomCBS в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии.
Напомним: ранее стало известно, что ViacomCBS запустит новый стриминговый сервис в 2021 году.
Читайте также:
Количество подписчиков стриминговых сервисов превысит 1 млрд к концу 2020 года
Европол разоблачил пиратский стриминг, имевший 2 млн подписчиков
Стриминг Rakuten TV заключил дистрибьюторское соглашение со Starz
Фото: ViacomCBS
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!