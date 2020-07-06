В Великобритании возобновили производство фильмов и телешоу

Британское правительство объявило о том, что в скором времени в стране можно будет проводить спортивные мероприятия, а также возобновить производство фильмов и телепрограмм, передает digitaltveurope.com.

Документ будет регулировать правила поведения на съемочных и спортивных площадках. Спортивные мероприятия, а также съемки фильмов и телепередач можно будет проводить в обычном режиме при условии, что все участники процесса будут жить и работать за «закрытыми дверями», то есть изолированно.

В заявлении правительства говорится, что для иностранных актеров, спортсменов, съемочных групп границы Великобритании будут открыты, при условии их нахождения в карантинной зоне в течение 14-ти дней. Так, уже известно, что в скором времени в страну приедет актер Том Круз, который снимается в очередном продолжении фильма «Миссия невыполнима» в Хартфордшире.

Напомним: ранее стало известно, что Голливуд возобновит кинопроизводство в ближайшие дни.

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Фото: unsplash

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