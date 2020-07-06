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Выставка MIPCOM 2020 пройдет в двух форматах: онлайн и оффлайн

от Telekritika
От Telekritika 834
Главная Кино Выставка MIPCOM 2020 пройдет в двух форматах: онлайн и оффлайн

Мероприятие намечено на вторую декаду октября.

Глобальное событие индустрии аудиовизуального контента, посвященное производству, сопродюсированию, приобретению, дистрибуции, финансированию и распространению контента на любых платформах, MIPCOM 2020 состоится в Каннах в двух форматах, передает broadbandtvnews.com.

Выставка традиционно пройдет в каннском Дворце фестивалей. Организаторы обещают позаботиться о безопасности гостей, поэтому составят регламент посещения ивентов. Также частично выставка будет проходить в режиме онлайн. Так, для участников и посетителей, которые не смогут приехать в Канны, будет работать сервис ONLINE+, благодаря которому они смогут общаться, проводить мероприятия в онлайне, узнавать последние новости о выставке.

Также  в режиме онлайн будет работать цифровая библиотека MIPJunior — люди смогут просматривать ее контент в любом месте, используя свои ноутбуки или специальные терминалы. Залы будут работать с соблюдением строгих правил гигиены и социального дистанцирования.

Напомним: ранее стало известно, что выставку MIPTV 2020 отменили по причине эпидемии коронавируса.

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Фото: MIPCOM

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