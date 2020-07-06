Зрители тратят 7 часов в неделю на просмотр онлайн-видео

Согласно новому отчету аналитической компании Parks Associates, количество часов в неделю, которые потребители проводят за просмотром онлайн-видео, удвоилось — с 3,6 ч в неделю в 2017 году до 7 ч в неделю в 2020 году, передает broadbandtvnews.com.

Столь высокий рост смотрения аналитики объясняют тем, что многие люди подписаны сразу на несколько ОТТ-сервисов с возможностью смотрения на разных экранах, ну и, конечно, с карантином.

Исследование показало, что 74% американских интернет-домохозяйств подписываются как минимум на одну ОТТ-услугу, и почти 50% американских интернет-домохозяйств подписываются на 2 или более услуг. Тройка лучших сервисов в США выглядит так: Netflix, Amazon Prime Video и Hulu.

Новички Disney+ и Apple TV+ быстро нарастили аудиторию и вошли в топ-5. Среди дополнительных платформ следует отметить CBS All Access, Crackle, Fubo TV, BHO Not, Philo, Pluto TVи Sling TV.

Напомним: ранее стало известно, что тематические стриминги принесут $2,8 млрд дохода в 2020 году.

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Фото: unsplash

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