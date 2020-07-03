Тематические стриминги принесут $2,8 млрд дохода в 2020 году — прогноз

Согласно данным аналитической компании Magine Pro, тематические стриминги принесут $2,8 млрд дохода в 2020 году, передает digitaltveurope.com.

Аналитики полагают, что тематические стриминговые прлатформы, рост которых был зафиксирован в марте — апреле 2020 года, продолжат набирать популярность среди подписчиков, которые, кроме ведущих стримингов, таких как Disney+, Apple TV+, CBS All Access, Showtime и пр., будут подключаться хотя бы к одному тематическому сервису.

Эксперты считают, что секрет успеха тематических платформ в эксклюзивности контента и нишевости как таковой.

Согласно отчету, постоянно обновляющиеся библиотеки эксклюзивного или оригинального контента являются ключевым элементом как для привлечения новых, так и для удержания старых подписчиков. Уровень удержания аудитории среди тематисечких стримингов достаточно высок, потому что они более чувствительны к изменениям в привычках потребителей и рыночной экономике. Это означает, что тематические сервисы должны организовать постоянный приток контента.

Напомним: ранее стало известно, что Disney закроет ряд детских телеканалов в пользу стриминга.

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Фото: «Телекритика»

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