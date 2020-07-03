В SES отрицают переговоры с Inter Media Group об отключении спутникового сигнала

В СМИ появилась информация о том, что медиагруппа Inter Media Group обратилась к спутниковому оператору SES за консультацией относительно возможного отказа от спутникового сигнала — якобы группа собирается раскодировать свои телеканалы: НТН, К1, К2, «Интер», Zoom, Enter-фильм, «Мега» и «Пиксель».

Компания SES отреагировала на эти сообщения. В частности, редакция «Телекритики» получила на почту комментарий от главы представительства SES в Украине Онно Зонневельда следующего содержания: «В связи с новостью о возможном отказе от кодирования спутникового сигнала всех восьми телеканалов группы Inter Media Group, сообщаем, что обращений в компанию SES не было. Компания SES с Inter Media Group по этому поводу переговоров не ведет».

«Телекритика» отправила запросы в пресс-службу Inter Media Group, однако на момент публикации новости ответа не получила. Также представители пресс-службы группы не ответили ни на один звонок редакции.

Напомним, медиагруппы StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал своих основных телеканалов 28 января в 23:59. В общем были закодированы 22 телеканала. Зрителям спутникового телевидения закодированные телеканалы доступны в ТВ-пакетах двух официальных операторов спутникового ТВ ─ XtraTV и Viasat.

28 февраля президент и медиагруппы договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов.

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Фото: unsplash

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