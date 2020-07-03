Арно Люкасси назначен президентом Broadcast Networks Europe

Ассоциация европейских кабельных провайдеров Broadcast Networks Europe (BNE), назначила Арно Люкасси на пост президента. Ранее он занимал должность генерального директора TDF (Франция), передает digitaltveurope.com.

Недавно Арно Люкасси был назначен президентом BNE, сменив на этой должности Жозефа Вентозу, директора испанского подразделения Cellnex Telecom.

Люкасси будет курировать проекты по модернизации сетей цифрового наземного телевидения, в частности, UHDTV. «Для меня большая честь представлять 17 европейских дистрибьюторов в ассоциации. Я буду способствовать продвижению интересов и модернизации цифрового наземного телевидения и радио в Европе. Во время карантина граждане Европы продемонстрировали нам свою поддержку, выбрав кабельных провайдеров, что продемонстрировало важность и универсальность такого вида распространения контента», — прокомментировал новоиспеченный перзидент.

Напомним: ранее стало известно, что генеральный директор SES Video уходит в отставку.

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Фото: Unsplash

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