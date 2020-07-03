Discovery приобрела немецкий телеканал Tele 5

Discovery Deutschland заключила договор с медиакомпанией Leonine о покупке бесплатного эфирного телеканала Tele 5, передает broadbandtvnews.com.

С помощью данного приобретения Discovery Deutschland намерена укрепить позиции на рынке бесплатного телевещания, привлечь новую аудиторию и повысить привлекательность для рекламодателей.

Отметим, что Tele 5 является киносериальным каналом и после покупки дополнит портфолио эфирных каналов Discovery Deutschland, в которое входят DMAX, TLC, Eurosport 1 и Home & Garden TV.

Финансовые условия сделки не разглашается, однако известно, что Discovery получит права на трансляцию контента производства Leonine.

Напомним: ранее стало известно, что Discovery расширит вещание в странах Тропической Африки.

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Фото: Discovery

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