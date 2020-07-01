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Discovery расширит вещание в странах Тропической Африки

от Telekritika
От Telekritika 277
Главная Диджитал Discovery расширит вещание в странах Тропической Африки

Жителям этого региона будут доступны каналы Investigation Discovery и Discovery Science.

Discovery подписала дистрибьюторское соглашение с африканским провайдером StarTimes. Согласно условиям сделки, каналы Investigation Discovery (ID) и Discovery Science будут транслироваться в регионе Тропической Африки, передает broadbandtvnews.com.

Регион Тропической Африки достаточно большой и включает 42 страны. В сообщении Discovery не уточняется, в каких именно странах будут транслироваться каналы, а в каких — нет. Известно только, что зрителям будет доступен контент на французском языке.

«Благодаря этим каналам мы сможем удовлетворить потребности франкоязычных зрителей на всем континенте, продолжая укреплять наши давние отношения со StarTimes», — прокомментировала Аманда Тернбулл, вице-президент и генеральный директор Discovery в Африке, на Ближнем Востоке и в Турции.

Discovery и StarTimes сотрудничают с 2015 года, и в настоящее время StarTimes занимается дистрибуцией Real Time, Discovery Family и ID на английском языке.

Напомним: ранее стало известно, что Sky и Discovery подписали дистрибьюторское соглашение.

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Фото: Discovery

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