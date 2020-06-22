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Sky и Discovery подписали дистрибьюторское соглашение

от Telekritika
От Telekritika 331
Главная Диджитал Sky и Discovery подписали дистрибьюторское соглашение

Сделка предусматривает трансляции посредством линейного ТВ и VOD-сервисов.

Sky и Discovery подписали дистрибьюторское соглашение. Теперь программы производства Discovery  будут доступны зрителям Великобритании, Ирландии, Германии и Австрии, передает broadbandtvnews.com.

Портфель каналов Discovery будет доступен на британской платформе Sky и немецкой платформе NOW. Сделка предусматривает трансляции посредством линейного ТВ и VOD-сервисов. В частности, Sky будет отвечать за дистрибуцию контента от Discovery на сервисе MotorTrend, а Sky Q — за дистрибуцию контента от Eurosport (Eurosport — общеевропейская телевизионная спортивная сеть, принадлежащая и управляемая американской медиа-компанией Discovery, Inc., — прим. ред.).

В рамках расширенного соглашения Sky Media и Discovery возобновили партнерские отношения по продаже рекламы в Великобритании и Ирландии, предоставив рекламодателям, которые хотят размещаться на VOD-сервисах, новые возможности и инструменты благодаря платформе AdSmart.

Напомним: ранее стало известно, что Discovery покажет интервью Опры Уинфри с чернокожими лидерами мнений.

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Фото: Discovery

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