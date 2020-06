Hulu покажет документальные фильмы в IMAX

Hulu в сотрудничестве с IMAX эксклюзивно покажет 16 документальных фильмов, пишет The Verge. В них вошли A Beautiful Planet, Destiny in Space и Into the Deep.

Всего Hulu покажет 16 документальных фильмов:

A Beautiful Planet (2016)

Pandas: An IMAX Original Film (2018)

Superpower Dogs (2019)

Destiny in Space (1994)

Fires of Kuwait (1992)

Galapagos (1999)

Hail Columbia! (1982)

Into the Deep (1994)

Journey to the South Pacific (2013)

Space Station (2002)

Survival Island (1995)

The Dream is Alive (1985)

T-Rex: Back to the Cretaceous (1998)

China: The Panda Adventure (2001)

Horses: The Story of Equus (2002)

The Secret of Life on Earth (1996)

Однако пресс-секретарь IMAX сообщил, что «Hulu не планирует показ документальных фильмов в 4K», но в пресс-релизе отмечается, что многим фильмам, выходящим на Hulu, улучшили качество (рематсеринг). Другие потоковые сервисы, такие как Disney Plus, предлагали в 4K ремастированные версии фильмов, в том числе сериал «Звездные войны», для потоковой передачи. Хотя не каждый фильм IMAX получил вариант домашнего релиза 4K, некоторые издания IMAX, в том числе «Прекрасная планета», получили релизы IMAX Enhanced Blu-ray, которые предлагают просмотр 4K.

Издание пишет, что у Hulu сложности с потоковой передачей в 4K. В то время как Netflix и Disney Plus предлагают более широкий спектр наименований в 4K, предложений Hulu значительно меньше. Hulu впервые представила потоковую передачу 4K в 2016 году, но в какой-то момент стриминг убрал данную функцию вплоть до июля 2019 года.

Напомним, ранее Hulu был назван самым популярным стриминговым сервисом среди поклонников реалити-шоу.

