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Канал «Апостроф ТВ» сообщил, как искать его на спутнике
НовостиТВ

Канал «Апостроф ТВ» сообщил, как искать его на спутнике

от Telekritika
Telekritika 315

Опубликовав детальную видеоинструкцию.

Канал Apostrophe TV опубликовал пошаговую инструкцию, созданную блогером Serg St, о том, как на спутнике Astra 4.8°E с помощью тюнера настроить прием сигнала.

Для начала нужно запомнить частоту, на которой транслируется Apostrophe TV – это 11747 V 30000. Чтобы принимать канал нужно добавить ее вручную, набрав 11747, после чего выбрать вертикальную поляризацию (V) и определить скорость – 30 000. После того, как частота установлена, нужно просканировать ее по транспондеру. Среди найденных автоматически каналов нужно выбрать `Apostrophe TV. Он работает в формате HD, разрешение 1920х1088.

Напомним, с 1 июня канал «Апостроф ТВ» запустил спутниковое вещание.

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Фото: скриншот

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