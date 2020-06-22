Канал «Апостроф ТВ» сообщил, как искать его на спутнике

Канал Apostrophe TV опубликовал пошаговую инструкцию, созданную блогером Serg St, о том, как на спутнике Astra 4.8°E с помощью тюнера настроить прием сигнала.
Для начала нужно запомнить частоту, на которой транслируется Apostrophe TV – это 11747 V 30000. Чтобы принимать канал нужно добавить ее вручную, набрав 11747, после чего выбрать вертикальную поляризацию (V) и определить скорость – 30 000. После того, как частота установлена, нужно просканировать ее по транспондеру. Среди найденных автоматически каналов нужно выбрать `Apostrophe TV. Он работает в формате HD, разрешение 1920х1088.
Напомним, с 1 июня канал «Апостроф ТВ» запустил спутниковое вещание.
Читайте также:
В Кыргызстане начал вещание частный казахстанский телеканал
Начал вещание телеглянец Fashion TV Ukraine
На Megogo начал вещание французский канал MyZen TV
Со спутника начал вещание новый российский телеканал «Свобода»
Начал вещание телеканал футбольного клуба «Шахтер»
Фото: скриншот
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!