Канал «Апостроф ТВ» сообщил, как искать его на спутнике

Канал Apostrophe TV опубликовал пошаговую инструкцию, созданную блогером Serg St, о том, как на спутнике Astra 4.8°E с помощью тюнера настроить прием сигнала.

Для начала нужно запомнить частоту, на которой транслируется Apostrophe TV – это 11747 V 30000. Чтобы принимать канал нужно добавить ее вручную, набрав 11747, после чего выбрать вертикальную поляризацию (V) и определить скорость – 30 000. После того, как частота установлена, нужно просканировать ее по транспондеру. Среди найденных автоматически каналов нужно выбрать `Apostrophe TV. Он работает в формате HD, разрешение 1920х1088.

Напомним, с 1 июня канал «Апостроф ТВ» запустил спутниковое вещание.

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Фото: скриншот

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