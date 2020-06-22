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Disney+ больше не будет предлагать новым подписчикам бесплатную версию

от Telekritika
От Telekritika 219
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Только за деньги.

Стриминговый сервис Disney+ больше не будет предлагать новым подписчикам бесплатную семидневную пробную версию. Изменения заметили журналисты издания Numerama, передает theverge.com.

Похоже, что бесплатный тестовый период более не будет доступен новым подписчикам стримингового сервиса, по крайней мере для жителей США. О нем нет упоминаний на сайте стриминга, а при регистрации нового аккаунта сервис сразу же предлагает тарифный план.

«Мы продолжаем тестировать и оценивать различные маркетинговые стратегии, предложения и рекламные акции для развития Disney+. И бесплатный тестовый период был лишь одной из них», — заявил представитель Disney+.

Пока не ясно, когда именно компания Disney приняла решение об отмене тестового периода, однако журналисты связывают это с выходом мюзикла «Гамильтон», запланированном на 3 июля 2020 года.

Напомним: ранее стало известно, что Disney+ нравится пользователям больше, чем Netflix.

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Фото: Disney

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