Актер Энсел Элгорт ответил на обвинения в изнасиловании

Голливудский актер Энсел Элгорт ответил на обвинения о сексуальном насилии, пишет The Hollywood Reporter.

На прошлой неделе девушка по имени Габи написала в Twitter, что актер изнасиловал ее, когда ей было 17. Инцидент произошел после того, как она напрямую связалась с актером, которому в то время было 20 лет, а затем отправила ему личное сообщение в Snapchat. В сообщении Габи также прикрепила общую фотографию рядом с Элгортом. На данный момент соцсеть девушки удалена.

В свою очередь Элгорт написал в Instagram, что данное описание событий это «просто не то, что произошло на самом деле». «Мне было жаль видеть сообщения о себе в социальных сетях за последние 24 часа», — написал он в Instagram. «Я не берусь утверждать, что полностью понимаю чувства Габи, но ее описание событий просто не то, что произошло. Я никогда и ни за что никого не домогался».

Далее он сказал: «Что правда, так это то, что в 2014 году в Нью-Йорке, когда мне было 20 лет, у нас с Габи были короткие, легальные и полностью согласованные отношения. К сожалению, я плохо справился с расставанием. Я перестал отвечать ей, что является незрелым и жестоким поступком для кого-то. Я знаю, что это запоздалое извинение не освобождает меня от моего неприемлемого поведения, когда я исчез».

Энсел Элгорт вскоре появится в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга и в сериале «Токио Вайс» для HBO Max. Актер также снимался в таких фильмах как «На драйве», «Виноваты звезды», «Дивергент». С 2012 года Элгорт встречается с балериной российского происхождения — Виолеттой Комышан.

Напомним, 24 февраля 2020 года суд присяжных Нью-Йорка признал кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании.

Читайте также:

Фото: кадр из фильма «Щегол»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!