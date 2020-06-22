В Днепре обыскали редакцию

Правоохранители Днепра 19 июня провели несколько обысков, в частности в офисном помещении одного из местных СМИ. Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на прокуратуру Днепровского района.

Сотрудники прокуратуры и СБУ провели обыски в рамках уголовного производства, начатого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами коммунального предприятия горсовета во время проведения государственных закупок, что причинило государству тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украина).

По данным следствия, коммунальное предприятие провело тендерные закупки на предоставление рекламных и маркетинговых услуг (освещение деятельности городского совета, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов через средства массовой информации) на сумму более 130 млн грн. Победителями тендеров стали посредники – восемь физических лиц-предпринимателей (имеющих признаки фиктивности), с которыми заключены договоры на предоставление услуг. При этом коммунальное предприятие имеет штат работников, которые фактически и выполняют эти работы.

Обыски прошли в офисных помещениях коммунального предприятия горсовета, офисах фигурантов дела, по месту их проживания и в автомобилях. Изъяты деньги, носители информации и документация, которая имеет значение для следствия.

Во время обыска в офисе СМИ, сообщает прокуратура, изъята документация, касающаяся договоров, заключенных со всеми победителями тендеров, ключи электронной цифровой подписи физических лиц-предпринимателей и их печати. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Днепре напали на журналистку во время попытки снять нарушения карантинных требований в магазине.

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Фото: cкриншот

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