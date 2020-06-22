Евгений Бондаренко: «До конца года будем работать в измененном формате»

Топ-менеджер проанализировал вызовы, с которыми столкнулась индустрия и медиагруппа в карантинный период, и рассказал о том, какие изменения возможны в ближайшем будущем в организации бизнес-процессов холдинга.

Организационные изменения

В карантинный период группа вошла очень спокойно. Было принято решение, что с понедельника, 16 марта, все, кто могут работать удаленно, в офис не только могут не приезжать, но и я рекомендовал им оставаться дома. И вот уже три месяца как группа полноценно работает в таком режиме. Каждую неделю мы с коллегами из HR-дирекции готовим и отправляем письмо всем сотрудникам – в нем все главные новости о работе наших активов, о решениях и изменениях, которые касаются каждого и, конечно же, неофициальные мысли – то, чем хочется поделиться с каждым. Например, не мог не рассказать о том, каким значимым для всего мира считаю проект Илона Маска – старт Dragon Crew компании SpaceX. В этом же письме каждый раз напоминаем, как важно всем сотрудникам придерживаться правил безопасного поведения в период пандемии, чтобы не подвергать риску заражения себя, своих близких и коллег.

Дистанционный режим работы для большинства мы пока сохраняем: принцип такой – люди работают в офисе исключительно в случае производственной необходимости. Но мы уже приняли решение, что до конца года будем работать в измененном формате – вероятно, посменно. Часть сотрудников работает в офисе, часть – удаленно. Рассматриваем вариант трансформации наших офисных помещений в формат коворкингов. Это почти революционное изменение для людей, которые прикипели к своему рабочему месту, но новые условия требуют новых решений, что позволят нам оставаться эффективным бизнесом и безопасным пространством для наших сотрудников. Сейчас наша дирекция по управлению персоналом совместно с административным департаментом проводит анализ наших офисных возможностей и количества сотрудников, которым необходимо одновременно находиться в офисе. Уверен, что найдем оптимальный вариант.

Мои личные выводы

Эти три месяца удаленной работы показали, насколько важно каждому сотруднику ощущать командный дух, быть в курсе новостей компании, участвовать пусть и в онлайн, но корпоративных мероприятиях – мастер-классах, конференциях. И в этом смысле мы тоже подошли к карантинному периоду подготовленными: еще в прошлом году в группе состоялась централизация HR-функции, и это нам дало возможность оперативно и системно реагировать на вызовы. Был разработан и внедрен комплекс превентивных мер по нераспространению коронавируса, во всех локациях введены единые правила для сотрудников, присутствующих на рабочих местах, – обязательное измерение температуры, наличие всех средств гигиены (антисептики, маски, перчатки), введен усиленный режим уборки и проветривания помещений. Мы ежедневно собираем информацию о здоровье сотрудников. Но нас не пугает ситуация, если кто-то из сотрудников заболеет – к этому наша команда тоже готова. Окажем максимальную поддержку заболевшему и обеспечим безопасные условия для остальных.

Главное – оперативно всех информировать, вовремя реагировать и быстро принимать необходимые решения. Всех руководителей настраиваем на необходимость системного общения с подчиненными – и не только формального. Ведь мы – работники медиа – как никто понимаем, насколько вакуум информации и общения может негативно влиять на человека, поэтому если можно что-то сделать, чтобы неопределенности для наших же сотрудников было меньше, надо делать. Это прямая обязанность каждого руководителя на любом уровне в группе.

Вызовы для индустрии

Карантинный период в очередной раз обнажил болевые точки медиаиндустрии: зависимость от рекламных бюджетов и несбалансированность доходов. Ситуация складывается пародоксальная: телесмотрение растет, а доходы падают. В течение марта-апреля возросло как телесмотрение, так и вырос трафик большинства сайтов, но это вовсе не сказалось положительно на доходах. Причем это не только проблема нашей группы, это именно слабое место всей индустрии – Pay TV-сегмент еще недостаточно развит, у потребителя нет привычки платить за контент. Сбалансировав поступления от рекламы и от подписки, мы одновременно будем решать и проблему информационной безопасности, ведь финансовая стабильность делает медиа свободнее и независимее. И мы с вами наблюдали в карантин, как многие медиаресурсы обращались к читателям и зрителям с просьбой поддержать проекты финансово.

Отечественная телеиндустрия еще до кризиса начала решать эту проблему: развитие OTT-платформ, кодирование сигнала телеканалов на спутнике – это все системные шаги, которые превращают медиа в бизнес. Премиальный телеконтент, в производстве которого заняты сотни, а иногда и тысячи людей, должен быть платным.

Информационная передовая

В декабре 2019 года мы запустили общенациональный информационный телеканал «Украина 24». Стартовали стремительно, и, оказалось, не зря. Команда действительно работала 24 часа в сутки и утоляла информационный голод украинцев очень ответственно. Как результат, в течение этих шести месяцев «Украина 24» уже занимала лидирующие позиции по показателям телесмотрения в своей нише информационных телеканалов.

Наш ньюсрум был и остается тем бастионом, который не мог себе позволить удаленную работу – ребята работали, думаю, даже в более интенсивном режиме, чем в докарантинное время. За эти месяцы мы запустили несколько новых авторских программ: «Время Голованова», «Сегодня с Виолеттой Логуновой», «Украина с Тиграном Мартиросяном». Совсем недавно стартовало утреннее шоу «Сегодня. Утро. Выходной», которое ведет Юлия Галушка, а также масштабное социально-политическое ток-шоу «Украина завтра» (теперь каждую пятницу ведущие канала не только делают обзор актуальных событий недели, но и моделируют, как конкретная ситуация повлияет на каждого из нас в будущем). Перечисляю все, что сделано за этот период, и одновременно восхищаюсь командой, которая все это реализовала.

Футбольный старт

Чрезвычайно сложным карантинный период оказался для нашей спортивной группы – телеканалов «Футбол 1/2/3». Были приостановлены все футбольные чемпионаты, но спортивная редакция старалась удерживать интерес зрителей: на телеканалах «Футбол 1/2/3» шли лучшие архивные матчи – Золотая коллекция Лиги чемпионов, лучшие матчи Месси и Роналду, архивы золотого века УПЛ. Был запущен проект собственного производства каналов «Залишайся з футболом».

Тем не менее удовольствие от просмотра матча в реальном времени ничто не заменит, и мы дождались, что в конце мая стартовали, пусть и без зрителей на трибунах, несколько ведущих чемпионатов – Германия, Испания, Италия, Украина. Для нас, как и для болельщиков, – это настоящий праздник.

В самом начале карантина мы объявили о переносе даты перехода телеканалов «Футбол 1/2» в модель a la carte. И пока, естественно, не можем точно сказать, когда этот переход состоится, но мы не изменим свой курс на создание эффективной бизнес-модели. Просто будем максимально адекватно реагировать на изменения условий ведения бизнеса.

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Фото: МГУ

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