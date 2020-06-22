В Беларуси экс-сотрудники телеканалов выступили против госпропаганды

Наталья Копотева, экс-корреспондент белорусских государственных телеканалов БТ, СТВ, ОНТ, «Лучший репортер-2010», обратилась к белорусам в Instagram, заявив, что хочет лишь одного – проведения честных выборов. Она рассказала, что грезила журналистикой с детства. С 16-ти работала как корреспондент, была ведущей молодежного ток-шоу выходящего на БТ. Когда его закрыли, пришла в «до сих пор самое «коронованное и финансируемое» подразделение Белтелерадиокомпании – Агентство теленовостей». «Мне 19, и я мгновенно закручиваюсь в этой кофемолке. Начинается с простецкого – сюжеты про зоопарк и дорожников, опа, у нее получается, дадим-ка ей творческую темку для итоговой программы выходного дня. Хронометражи уже 5-8 минут. Ага, да у нее и это получается. А сегодня там митинг, а съезди-ка подсними, — пишет Копотева. — Знайте, мне 33, а ТАМ ничего не изменилось. Снимать уличные протесты по-прежнему отправляют вчерашних выпускников. Рабов. Так это и называется у матерых… какое ж другое слово подобрать кроме пропагандистов. Сами они на такие съемки не выезжали и не выезжают. Боятся. Уж слишком знакомы народу их лица».

Экс-журналистка подчеркнула, что с некоторыми вещами просто не может больше мириться: жить в страхе, бояться, что за хлопанье в ладоши угодишь в автозак, а за проявление гражданского протеста – в СИЗО, за то, что сегодня в Беларуси в секунду можно потерять семью, свободу, бизнес. «Завтра к порядочной матери, которая ранее ни у кого не вызывала вопросов, вдруг придет опека, — приводит пример Копотева. — И даже за такие посты тоже что-то может быть. Хватит!».

Ранее к коллегам обратился телеведущий Артемис Ахпаш: «Всякий раз, когда с экранов ТВ/Радио вы произносите откровенную ложь о происходящих сейчас событиях, что вы чувствуете, приходя домой? Неужели в своей «служебной квартирке» вы настолько забываете обо всем? Вас все устраивает? Для меня вы ничем не лучше, а то и хуже тех представителей «правоохранительных органов», которые ни за что «пакуют» людей в автозаки. А ведь люди, которых задерживают, не экстремисты, не террористы, не вооруженные бандиты – это такие же беларусы, которые просто вышли на улицу, чтобы одним своим присутствием показать свое отношение к происходящим событиям. Другого способа выразить свои чувства и мнение у нас не осталось. Неужели вы согласны и дышать по указке? В здравом уме я отдаю себе отчет, что после этого обращения доступ на ТВ мне будет закрыт. С «таким» телевидением мне не по пути».

Напомним, задержанный белорусский видеоблогер Сергей Тихановский, который стремился принять участие в президентских выборах в августе, может получить до трех лет за решеткой за организацию митингов.

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Фото: «Телекритика»

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