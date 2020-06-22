Телеканалы Футбол 1/2/3 проведут 39 прямых трансляций до конца недели

После возобновления сезона чемпионаты набирают обороты, а телеканалы Футбол 1/2/3 с каждой неделей увеличивают количество прямых трансляций. На этой неделе их будет 39. Об этом сообщает пресс-служба телеканалов.

На выходных окончательно вернулась Серия А. В субботу и воскресенье прошли перенесенные матчи чемпионата Италии, а на предстоящей неделе фанатов ожидает два тура Серии А. Уже 22 июня свои первые игры турнира после выхода с карантина проведут «Милан» и «Ювентус». Также на неделе «Аталанта» примет «Лацио», а «Рома» отправится в гости к «Милану».

Не сбавляют обороты чемпионаты Испании и Украины, которые выходят на финишную прямую. В Германии сезон завершится уже в субботу. Большинство вопросов в Бундеслиге уже решено, однако остается узнать обладателя последней путевки в Лигу чемпионов и вторую вылетающую команду.

В среду должен определиться второй финалист «Кубка Украины». Поединок «Мариуполя» и «Ворсклы» покажут на телеканале Футбол 1. Ну и по традиции в воскресенье в 21:20 выйдет программа «Великий футбол», в которой Александр Денисов с экспертами разберет новости украинского футбола за неделю.

Программа прямых трансляций

22 июня, 20:25 Лечче — Милан (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

22 июня, 20:25 Вильярреал — Севилья (Футбол 3, трансляция на OLL.TV)

22 июня, 22:40 Болонья — Ювентус (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

22 июня, 22:55 Леганес — Гранада (Футбол 1, трансляция на OLL.TV)

23 июня, 20:25 Верона — Наполи (Футбол 1, трансляция на OLL.TV)

23 июня, 20:25 Леванте — Атлетико (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

23 июня, 20:25 Вальядолид — Хетафе (Футбол 3, трансляция на OLL.TV)

23 июня, 22:40 Торино — Удинезе (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

23 июня, 22:40 Дженоа — Парма (Футбол 3, трансляция на OLL.TV)

23 июня, 22:55 Барселона — Атлетик (Футбол 1, трансляция на OLL.TV)

24 июня, 19:25 Мариуполь — Ворскла (Футбол 1, трансляция на OLL.TV)

24 июня, 20:25 Интер — Сассуоло (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

24 июня, 20:25 Реал Сосьедад — Сельта (Футбол 3, трансляция на OLL.TV)

24 июня, 22:40 Аталанта — Лацио (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

24 июня, 22:40 Рома — Сампдория (Футбол 3, трансляция на OLL.TV)

24 июня, 22:55 Реал Мадрид — Мальорка (Футбол 1, трансляция на OLL.TV)

25 июня, 20:25 Эйбар — Валенсия (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

25 июня, 22:55 Бетис — Эспаньол (Футбол 1, трансляция на OLL.TV)

26 июня, 22:40 Ювентус — Лечче (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

26 июня, 22:55 Севилья — Вальядолид (Футбол 1, трансляция на OLL.TV)

27 июня, 14:55 Атлетик — Мальорка (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

27 июня, 16:25 Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм (Футбол 1, трансляция на OLL.TV)

27 июня, 16:25 Вольфсбург — Бавария (Футбол 3, трансляция на OLL.TV)

27 июня, 16:55 Колос — Александрия (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

27 июня, 18:25 Сельта — Барселона (Футбол 1, трансляция на OLL.TV)

27 июня, 19:25 Шахтер — Заря (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

27 июня, 20:25 Кальяри — Торино (Футбол 1, трансляция на OLL.TV)

27 июня, 20:25 Осасуна — Леганес (Футбол 3, трансляция на OLL.TV)

27 июня, 22:40 Лацио — Фиорентина (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

27 июня, 22:55 Атлетико — Алавес (Футбол 1, трансляция на OLL.TV)

28 июня, 14:55 Леванте — Бетис (Футбол 3, трансляция на OLL.TV)

28 июня, 16:55 Мариуполь — Днепр-1 (Футбол 1, трансляция на OLL.TV)

28 июня, 17:55 Вильярреал — Валенсия (Футбол 3, трансляция на OLL.TV)

28 июня, 18:10 Милан — Рома (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

28 июня, 19:25 Ворскла — Олимпик (Футбол 1, трансляция на OLL.TV)

28 июня, 20:25 Удинезе — Аталанта (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

28 июня, 20:25 Наполи — СПАЛ (Футбол 3, трансляция на OLL.TV)

28 июня, 22:40 Парма — Интер (Футбол 2, трансляция на OLL.TV)

28 июня, 22:55 Эспаньол — Реал Мадрид (Футбол 1, трансляция на OLL.TV)

Напомним, в своей колонке для «Телекритики» директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал о том, как карантин сказался на их контенте и работе редакции.

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Фото: unsplash

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