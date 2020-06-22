Александр Ткаченко продал акции «Одесской киностудии»

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко продал принадлежавший ему пакет акций ЧАО «Одесская киностудия» в размере 25%-1 акция уставного капитала известному банкиру Александру Морозову, который с 2013 года является директором по развитию бизнеса ЧАО «Смарт Холдинг». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Решение о вступлении в должность министра было принято быстро, в разрезе одной недели. Конфликт интересов был очевидным, поскольку государство владеет 50%+1 акцией Одесской киностудии, которые находятся в управлении министерства. Поэтому продажа должна была быть оперативной. Идти по пути due diligence, проводить аукционы и т.д., а потом еще года два рассказывать про аудиты, поиск покупателя — не мой подход», — прокомментировал Ткаченко журналистам.

По словам министра, объектом сделки были 100% акций британской компании Cinema Love Ltd, которой принадлежит ООО «Новая киностудия», владеющая указанным пакетом акций Одесской киностудии.

Сумма сделки является коммерческой тайной и не разглашается, пишет «Интерфакс».

Ткаченко уточнил, что давно знаком с новым владельцем и имеет историю бизнес отношений, в частности вместе были соучредителями компании «Нова мова», которая производила программы «Післямова» и «Лицо мира», снимала сериалы.

По словам министра, новый совладелец не планирует никаких кардинальных изменений в стратегии развития, в том числе смену руководства: «Знаю, что у него такие же планы, как у меня: развивать киностудию. Уверен, что никакими делами, которые навредят киностудии, заниматься не будет. Жилые дома там точно не появятся, как и не появились за 15 лет».

Согласно данным системы раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), государству принадлежит 50%+2 акции, а еще одним владельцем Одесской киностудии с пакетом акций 25%-1 акция через ООО «Медиа Коворкинг» выступает застройщик Андрей Вавриш.

Министр сообщил, что, возможно, будет рассмотрен вариант передачи киностудий на приватизацию или государственно-частное партнерство.

Морозов в 2009-2010 годах занимал должность главы правления «Укргазбанка», в 2005-2007 гг. возглавлял Ощадбанк, до этого был членом фракции «Наша Украина» в парламенте.

Выручка Одесской киностудии в 2018 году снизилась на 11,9% – до 6,19 млн грн, однако ее чистый убыток сократился почти в восемь раз – до 0,29 млн грн.

Напомним, 4 июня Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики. Перед назначением его несколько раз попросили обратить внимание на бедственное положение Одесской киностудии. Он в свою очередь пообещал продать свои акции.

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Фото: пресс-служба Александра Ткаченко

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