Телерейтинги: «Бамблби», турецкая драма и концерт «Без обмежень»

Несмотря на межсезонье два телеканала из «большой шестерки» выдали премьеры. Уже по традиции они вышли в воскресенье. «1+1» в прайме достаточно успешно показал американский фантастический боевик о трансформерах «Бамблби», а после – концерт группы «Без обмежень». «Интер» в предпрайме воскресенья начал показ турецкой драмы «Госпожа Фазилет и ее дочери» (50 серий), выдав за раз сразу 4 серии.

Общий топ

Канал ICTV нарастил после недели потерь и выбил «Плюсы» со второго места. Во втором эшелоне заметно просел после недели роста «2+2», но подтянулись после недели проседаний НТН, «НЛО» и К1.

В праймовом топе на первом месте «1+1», а канал «Украина» — третий. Во втором эшелоне росли НТН и К1, но не «НЛО» – показатели канала остались практически прежними. В третьей пятерке росли «Пиксель», «Индиго» и «Мега».

ICTV выбил лидерство у телеканала «Украина» в четверг и пятницу. У последнего уже стандартно низкие доли в пятницу, а у «Интера» – в воскресенье.

В топе программ недели сумел разбавить новостные программы и драмы «Украины» фильм «Бамблби».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

«Украина»

Днем по будням в пределах 9-15% (аудитории 18-54 (50+) и 18-54) повторяются докудрамы «Реальная мистика» (09:20) и «Агенты справедливости» (12:40); повтор «Женского доктора» (14:50-19:00, по 4 серии) берет 8-12%. В пятницу вместо «Агентов справедливости» прошла четырехсерийка «Наседка» (11:00) – 9-15%.

Вечерняя линейка ток-шоу «Говорить Украина» (19:50, понедельник-четверг) собирала в пределах 9,4-11,9%; зашедший на повтор сериал «Кто ты» (21:00-23:00) — 8-12,7%. Ночные программы вторника-четверга (23:20) подтянулись: «Контролер» — 12,9%/11,1% (было 8,2%/6,5%); «Звездный путь. Вечер» — 8,5%/7,3% (было 7,7%/8,7%); «По следам» — 6,3%/4,5% (было 6,9%/6,8%).

Вечер пятницы прошел со стабильно низкими показателями: программа «Громкое дело» (20:10) – 7,1%/8% (было 7,6%/6,4%); политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:40) – 4,2%/3,1% (было 4,3%/3,3%).

Субботний повтор сериала «Кто ты» (08:50-16:50) – 7-13%; четырехсерийка «Штамп в паспорте» (16:50-23:20) – 8-12%; в перерыве просело ток-шоу «Главная тема» (20:00-20:50) – 8,4%/7,3% (было 9,7%/7,1%); четырехсерийка «Письмо по ошибке» (23:10) — 7-13%.

В воскресенье днем успешно повторялись четырехсерийки «Несладкая месть» и «Судьба обмену не подлежит» — 11-15%; четырехсерийка «Нарушая правила» (17:00-23:00) взяла высокие 9-15%; повтор четырехсерийки «Сердце следователя» (23:00) – 7-12%.

ICTV

В понедельник весь день повторялся сериал «Плохой хороший коп» — в пределах 8-12%. Днем во вторник-пятницу в тех же пределах собирали привычные повторы «Чрезвычайных новостей», вечерней линейки программ (10:00) и тройной кинопоказ. В среду и четверг в слоте 14:00-17:00 повторялся сериал «Пес» — 8-11%; в предпрайме пятницы – скетчком «На троих» (15:10, 4-6%) и «Дизель шоу» (17:20, 10,2%/7,9%).

В прайме понедельника прошел фильм «Орлиное зрение» (20:10) – 8,9%/8,1% и 9,7%/8,1%; политическое ток-шоу «Свобода слова» (22:40-00:40) – только 2,3%/1,8% (было 3,2%/2,2%).

Во вторник-четверг вечерние программы (20:20) прошли с более ровными показателями: «Гражданская оборона» — 9,9%/8,2% (было 8,8%/9,1%); «Секретный фронт» – 8,5%/8,4% (было 9,3%/9,5%); «Антизомби» – 8,3%/8,8% (было 9%/9,5%). Повтор сериала «Вскрытие покажет» (21:30) – 6-8,8%; в ночном кинопоказе прошли 4 части «Снайпера» (23:30) — 6-12%.

В прайме пятницы дайджест «Дизель шоу» (20:10) взял 14,2%/12% (было 14,5%/10,3% и 11,5%/10,5%); повтор «На троих» (23:10-01:00) – 9-13,5%.

В субботу утром с успешными 9-15% и 9-13% повторялись «На троих» (06:00) и «Вскрытие покажет» (10:00-14:30). Дальше прошли три части «Властелина колец»: «Хранители кольца» (13:00) – 9,2%/6%; «Две крепости» (16:30) — 10,7%/7,3%; «Возвращение короля» (20:10) – 10%/7,3%; «Снайпер. Перезагрузка» (00:00) – 7,2%/6%.

В воскресенье утром сериал «Отдел 44» (10:20-13:20) собрал 7-10%; дальше – кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «Девять ярдов» (21:00) — 6%/5,6%; «На расстоянии удара» (22:50) – 7,6%/7%.

«1+1»

Неизменная дневная сетка будней («ЖВЛ», «Дорогой, мы переезжаем», «Свадьбы в слепую» и «Мира наизнанку») собирала 5-11%; в понедельник-среду в 14:30 докудрама «Дневник медиума» взяла скромные 2-4,1%.

В предпрайме не меняются показатели турецкой драмы «Ветер любви» (17:10) – в пределах 7-9%; «Секретные материалы» (19:00) – 5-8%; очередной повтор сериала «Между нами девочками» (20:40-22:40, вторник-четверг) – 7-11,5%. В понедельник на этом месте скромно прошел фильм «Форма воды» (20:20) – 7,2%/5,2%.

Поздно вечером в понедельник программа «Гроші» (22:45) взяла те же скромные 7,2%/6,1% (было 7,1%/6,8%); «Дубинизмы» (00:00) – 7,2/4,5% (было 5,9%/4,5%); во вторник-среду на этом месте (22:40) фильмы «Другая женщина» и «Больше, чем секс» собрали 7%/5,2% и 7,7%/5,8%; в четверг подтянулось политическое ток-шоу «Право на владу» (21:40-00:30) – 7,3%/6,3% (было 6,4%/6%).

В прайме пятницы продолжает наращивать дайджест «Лиги смеха» (20:40) – 11,5%/8,1% (было 12,2%/8,4%); повтор «Вечернего квартала» (22:10) – 9,6%/9,2% (было 12,5%/10,1%); фильм «Такси» (00:10) – 10,5%/8,4%.

Утром в субботу дайджест «Мира наизнанку» (10:00-17:30) собирал в пределах 6-10%; фильм «Джон Уик» (17:30) – 7,8%/5,9%; дайджест «Вечернего квартала» (20:20) – 12,8%/10,5% (было 12,8%/10,5%); «Светская жизнь» (23:10, новый выпуск + повтор) – 10,7%/6,3% и 7,4%/4,8% (было 8,2%/7,4% и 5,7%/6,6%).

Воскресный марафон «Мира наизнанку» (09:30-17:30) — в пределах 5-8%; после чего прошел западный кинопоказ: «Фантастическая четверка» (17:30) – 5%/4,5%; телепремьера фильма «Бамблби» (21:10) — 13,8%/8,7%; концерт «Транзитная зона» группы «Без обмежень» (23:20) — 4,1%/2,7%.

Новый канал

Дневная сетка будней неизменна – в пределах 5-10% повторяются воскресные фильмы в понедельник; в остальные дни идут «Варьяты» (07:30), сериал «Гримм» (09:30), кинопоказ (11:50) и архивные программы («Аферисты в сетях-4», «Любовь на выживание», «Заробітчани» и «Топ-модель по-украински»).

В понедельник «Тайный агент-4» теперь выходит на час раньше (17:50) и собирает не такие низкие доли – 4,9%/3,1% (было 3,7%/4,6%); в 19:00 на повтор двойным выпуском зашел четвертый сезон «Аферистов в сетях» (19:00-21:00) – 5,2%/4,4% и 7,1%/5,5%; во вторник в это время свежие выпуски «Аферистов в сетях-5» несколько просели – 8,5%/8,9% и 9,5%/8,5% (было 9,5%/7,7% и 11,6%/9,6%); дайджесты «Хто зверху?» в среду-четверг подтянулись после недели потерь – 9,3%/6,9% и 9,8%/7,6% (было 7,6%/5,4% и 8,2%/7%).

Двойной кинопоказ в 20:50 будней шел с равномерными долями 7-9,5%. Субботнее киноменю было таким: «Механик» (19:10) – 7,9%/6,2%; «Профессионал» (21:00) – 9,6%/8,6%; «Шпионы-союзники» (23:30) – 10,9% по обеим. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Воздушная тюрьма» (18:50) – 10,2%/10,9%; «Скала» (21:00) — 8,1%/7,9%; «Сибирь» (23:50) – 6%/5,8%.

СТБ

В понедельник-четверг в пределах 3-7% собирали «Все буде добре» (07:00), «Ультиматум» (08:50) и сериал «Коли ми вдома» (10:50-15:30). Днем в понедельник и пятницу марафоном шла докудрама «Слепая» (14:50-17:30/11:30-19:00) – в пределах 6-9%; во вторник-четверг реалити «Хата на тата» (15:30-17:30) – 2,5-5%.

В предпрайме понедельника-четверга дайджест ток-шоу «Один за всех» теперь идет двойным слотом (18:15-20:15), собирая в пределах 4-8%; повтор сериала «Исчезнувшая невеста» (20:20) — 2-6%; повтор сериала «Анна детективъ» (23:00) – 2-5%. В прайме пятницы остановило потери реалити «Наречена для тата-3» (19:00-21:00) – 7,7%/6,1% (было 6,6%/6,8%).

В субботу повтор тележурнала «Невероятная правда о звездах» (09:40) взял только 7,6%/5,9% (было 3,6%/3,9%); повтор сериала «Город влюбленных» (10:30-17:00) — 5-8,4%. Вечером нарастило кулинарное шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2» (19:00) — 10,8%/9,7% (было 9,9%/9,2%); дайджест «Х-фактора» (21:40) — 3,5%/2,8%.

Утром в воскресенье скромно повторялись «МастерШеф» и три выпуска «Хаты на тата» — 4-8%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) взяла 7,5%/7,8% (было 10%/8%); дайджест двух выпусков ток-шоу «Один за всіх» (20:00) – 8,7%/9,4% и 10,1%/10,7% (было 9%/8,7% и 8,1%/7,9%); дайджест «Я стесняюсь своего тела-6» (22:20) – 8,3%/8,8% (было 6,4%/6,1%).

«Интер»

Днем в понедельник в пределах 3-6% прошел кинопоказ; программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) взяла только 2,1%/2,2% (было 3,6%/3,4%). Дневная сетка вторника-пятницы – не меняется: «Полезная программа» (10:00), сериалы «Меня зовут Мелек» (11:10) и «Не отпускай мою руку» (12:20) собирают 1,3-5%; докудрама «Вещдок» (13:50-17:40, по 4 выпуска) — по нарастающей — от 2-4% до 6-8,5%.

Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (18:10) прошло в пределах 4-7,6%; «Вещдок. Особый случай» (21:00) — 4-6,5%; российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:00-23:40) – 4-9%.

Утром в выходные программы «6 соток» и «Удачный проект» (08:00, суббота-воскресенье) взяли 6,7%/3,9% и 4,5%/3,4% (было 4,2%/3,1% и 2,2%/1,8%); зато высокие показатели были у кулинарной программы «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) — 7,5%/3,5% и 6,6%/4,6% (было 9,8%/5,9% и 7,3%/3,9%). В субботу днем традиционный советский киномарафон собирал высокие показатели: «Мы смерти смотрели в лицо» (11:00) – 2,6%/3,7%; «Они сражались за Родину» (12:40) — 4,7%/5,4%; «Аты-баты шли солдаты» (15:30) — 4,1%/5,6%; марафон сериала «Следователь Горчакова» (17:10-23:10) – 3-8%; концерт Светланы Лободы (23:10) — 4,6%/3,1%.

Утром в воскресенье два выпуска тревел-шоу «Орел и решка» (10:00) взяли скромные 4,7%/2,7% и 3,8%/2,6% (было 6,9%/4,7% и 4,6%/3,6%); 4-серийка «Голос ангела» (12:00) – 2-5%; телепремьера первых четырех серий турецкой драмы «Госпожа Фазилет и ее дочери» (16:30) — 2,5-3,9%; драма «Лучшее во мне» (20:30) — 2,5%/2,3%; «Пара гнедых» (22:50) — 3,1%/2%.

Второй эшелон

«2+2»

Вечерняя сетка понедельника-четверга снова шла на рекорды – свои 4-8% собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:20, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:20, понедельник-пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также сериалы «Опер по вызову» (19:10), «Ментовские войны. Киев» (20:10) и «CSI. Место преступления» (22:00-01:00). Общие показатели вещателя за неделю не удались из-за неудачного кинопоказа в прайме пятницы-воскресенья. Единственный высокий показатель в прайме пятницы собрал фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» (21:10) – 4%/4,2%.

ТЕТ

В будни скетчкомы «Однажды под Полтавой» (18:30), «Однажды в Одессе» (19:50), а также дайджест «Страны У» (22:00) собирали свои 3-5%; в 21:00 на повтор зашел комедийный сериал «Село на миллион» — 2-4%; реалити «ЛавЛавКар» (22:50) — 2-3%. В прайме пятницы прошли такие фильмы: «Портниха. Месть от кутюр» (21:00) — 3,2%/2,7%; «Угадай кто» (23:10) – только 1,6%/1,8%.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:00) заметно просела – 11,3%/12,3% (было 12,4%/13,5%). Зато нарастила без того хорошие доли программа «Факты недели. 100 минут» на ICTV (18:45-20:40) – 15,8%/14,4% и 12,4%/10,8% (было 14,5%/11,9% и 12,6%/10,7%). Продолжает расти программа «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-20:50) – 15,5%/10,1% и 8,5%/6% (было 14,1%/11,8% и 10,3%/8,3%). «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) – низкие 4,3%/4,4% (было 3,8%/2,8% и 4,6%/3,3%).

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, скриншоты

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