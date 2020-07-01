Канал «Украина» приступил к съемкам фильма «Тінь минулого»

На днях в Киеве началась работа над четырехсерийной картиной «Тінь минулого» производства компании Filmstream по заказу телеканала «Украина». Об этом пишет пресс-служба канала.
По сюжету, после трагической смерти мужа, Даша растит дочь Яну и скрывает от девочки, что папа ей не родной. 16 лет назад Даша сделала ЭКО от донора. Но правду придется раскрыть, когда в их жизни появляется влиятельный, богатый и одинокий Щербаков. Что ему нужно от Даши и Яны?
Режиссер-постановщик картины – Александр Итыгилов. Он признается, что ввиду карантинных ограничений приходится сталкиваться с некими сложностями в работе, но команда делает все возможное, чтобы качество проекта не пострадало.
В фильме снимаются: Любава Грешнова, Виталий Кудрявцев, Зоряна Марченко, Артем Позняк, Даниил Белых, Алиса Лукшина и другие.
Оператор-постановщик фильма – Антон Ткаченко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук.
Производством по заказу канала «Украина» занимается компания Filmstream.
Напомним, канал «Украина» ведет подготовительный этап работы над новым проектом «Маска».
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Фото: «Украина»
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