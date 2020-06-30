Канал «Украина» готовит шоу «Маска»

На канале «Украина» в самом разгаре подготовительный этап работы над новым проектом «Маска». Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Авторы проекта обещают, что музыкальное игровое шоу с первых минут захватит зрителей, ведь угадать, кто из знаменитостей прячется под необычными костюмами – задача не из легких даже для признанных музыкальных экспертов.

Украина стала 30-й страной, которая адаптирует всемирно известный формат The Masked Singer. Проект настолько полюбился зрителям, что в Германии готовят уже третий сезон шоу, а в США – четвертый.

По словам директора канала «Украина» Виктории Корогод, креативная команда канала заинтересовалась форматом The Masked Singer в прошлом году. Несколько месяцев велись дискуссии, как адаптировать проект в Украине, чтобы наша версия была такой же зрелищной и яркой, как в США, где проект безумно популярен.

«Мы посмотрели американскую версию и сразу обратили внимание, что шоу необыкновенно красочное, легкое. Но очевидного понимания того, как его можно адаптировать в Украине, на тот момент у нас не было. Хотя запрос правообладателю формата, компании Fremantle, мы отправили. А в этом году, перед карантином, я ездила в Германию, где как раз шла активная промокампания нового сезона The Masked Singer. И я посмотрела на это шоу не глазами продюсера, а глазами потенциального зрителя. Оно меня настолько заинтересовало, что, вернувшись в Украину, я поделилась своими впечатлениями с коллегами. Это был тот случай, когда мы решили не заходить на 35-й этап каких-то дискуссий, а в очень узком кругу за сутки еще раз обсудили формат и приняли волевое решение – покупать!» – рассказала Виктория Корогод.

В компании Fremantle рассказали, что шоу заинтересовало сразу несколько украинских вещателей. Однако именно каналу «Украина» удалось одержать победу в этой конкурентной гонке.

Тем временем канал «Украина» активно работает над отечественной адаптацией шоу. На данный момент идет процесс голосовых проб, где музыкальный продюсер и вокальный дизайнер определяют потенциал участников.

«Ожидания у нас очень амбициозны, – отмечает Виктория Корогод. – В прошлом году канал снова зашел на территорию шоу, тогда мы попробовали формат смарт-шоу «Дивовижні люди». А сейчас мы действительно искренне верим в то, что наше новое музыкальное шоу поможет ощутить радость жизни всем нашим зрителям, оно будет интересно и женщинам, и мужчинам, при этом разным возрастным категориям».

Напомним, в июне канал «Украина» приступил к съемкам криминальной мелодрамы «Кейс».

Читайте также:

Фото: Канал «Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!