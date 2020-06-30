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Пользователи Android Auto могут слушать контент от Megogo

от Telekritika
От Telekritika 707
Главная Диджитал Пользователи Android Auto могут слушать контент от Megogo

Megogo расширяет свое присутствие.

Отныне владельцы автомобилей с аудиосистемой, которая поддерживает технологию Android Auto, имеют доступ к разделу «Аудио» медиасервиса Megogo. Почти 45 тыс. часов аудиоконтента, тысячи аудиокниг и популярные подкасты появились в удобном формате для прослушивания в автомобиле, передает пресс-служба.

Пользователи Android Auto могут слушать контент без дополнительных настроек, просто скачав приложение Megogo в Google Play. После автоматической синхронизации откроется доступ, как к аккаунту пользователя, так и ко всему аудиоконтенту, включая ранее совершенные покупки или загрузки.

Megogo Audio – это недавно созданное направление сервиса, содержащее имеет около 7 тыс. аудиокниг, несколько сотен подкастов, часть из которых собственного производства. Большинство аудиокниг доступны по основной подписке, а некоторые – по поштучной продаже по аналогии к фильмовым премьерам. Кроме того, доступно определенное количество бесплатного книжного аудиоконтента.

Уже в ближайшее время планируется появление Megogo Audio для Apple CarPlay.

Напомним: ранее стало известно, что Megogo запускает собственный интерактивный 4К-канал.

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Фото: Megogo

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