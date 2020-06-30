«UA: Перший» покажет собственный проект «На східному фронті»

5 июля, ко Дню военно-морских сил Украины, на «UA: Перший» состоится премьера документальной программы «На східному фронті». Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

Героями серий станут профессиональные военные, добровольцы, пограничники, медики и волонтеры, которые расскажут свои истории. Режиссер проекта – Елена Грузинова.

«Мы проехали всю линию фронта – от Широкино в Станице Луганской, чтобы показать разные грани войны. От военного, который стоит с автоматом в окопе, до бабушки из-под Горловки, которая живет на линии фронта в летней кухне, потому что ее дом разбили русские снаряды. От военного корабля, который патрулирует в Азовском море, к контрольно-пропускному пункту под Луганском, через который тысячи украинский ежедневно пересекают линию разграничения. Герои наших серий — очень разные люди…», — комментирует Елена Грузинова.

Документальный цикл состоит из 10 серий. Каждое воскресенье в 13:30 в эфире «UA: Перший» будет выходить два выпуска программы.

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Фото: «Суспільне»

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