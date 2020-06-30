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hromadske запускает новое шоу «Ок, Аліна»

от Telekritika
От Telekritika 483
Главная Диджитал hromadske запускает новое шоу «Ок, Аліна»

Оно будет выходить на YouTube.

Первый выпуск нового шоу от hromadske «Ок, Аліна» стартует 30 июня в 17:00. Об этом пишет пресс-служба организации. Это первый продукт hromadske, сделанный исключительно для платформы YouTube.

По словам заместителя главного редактора hromadske Насти Станко, шоу будет затрагивать разные темы: секс-работу, легкие наркотики, отдых в Украине и способы заработка в украинском YouTube.

«Это шоу ироническое, но вместе с тем разбирает социальные темы, и закапывается в них немного глубже, чем уже традиционные YouTube-блоггеры. А еще мы очень хотим достучаться до молодой аудитории, которой не так много вариантов, что можно посмотреть в украинском YouTube», — говорит Станко.

Над шоу работает команда из 7 человек. Съемки начались в мае.

Первый выпуск «Ок, Аліна» расскажет об украинском YouTube: что там смотрят, как работают рекомендации на платформе, почему одни видео становятся популярными, а другие нет.

Напомним, ранее к команде hromadske присоединился украинский фотокорреспондент Макс Левин.

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Фото: Hromadske

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