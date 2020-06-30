hromadske запускает новое шоу «Ок, Аліна»

Первый выпуск нового шоу от hromadske «Ок, Аліна» стартует 30 июня в 17:00. Об этом пишет пресс-служба организации. Это первый продукт hromadske, сделанный исключительно для платформы YouTube.

По словам заместителя главного редактора hromadske Насти Станко, шоу будет затрагивать разные темы: секс-работу, легкие наркотики, отдых в Украине и способы заработка в украинском YouTube.

«Это шоу ироническое, но вместе с тем разбирает социальные темы, и закапывается в них немного глубже, чем уже традиционные YouTube-блоггеры. А еще мы очень хотим достучаться до молодой аудитории, которой не так много вариантов, что можно посмотреть в украинском YouTube», — говорит Станко.

Над шоу работает команда из 7 человек. Съемки начались в мае.

Первый выпуск «Ок, Аліна» расскажет об украинском YouTube: что там смотрят, как работают рекомендации на платформе, почему одни видео становятся популярными, а другие нет.

Напомним, ранее к команде hromadske присоединился украинский фотокорреспондент Макс Левин.

Читайте также:

Фото: Hromadske

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!