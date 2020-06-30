В Иране журналиста приговорили к смертной казни

Иранский журналист Рухолла Зам, чья работа в интернете способствовала общегосударственным экономическим протестам в 2017 году, приговорен к смертной казни за свои действия. Об этом заявил спикер судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили, сообщает иранская служба «Радио Свобода». Созданный Замом сайт AmadNews и канал в сервисе Telegram сообщали иранцам о времени протестов и публиковали информацию о злоупотреблениях иранских чиновников.

Зам жил и работал в изгнании в Париже, но его заманили в Иран, где он был арестован в октябре 2019 при невыясненных обстоятельствах. Французские власти заявляли, что «решительно осуждают» этот шаг. Позже Зам появился в телевизионном эфире, он попросил прощения за свою прошлую деятельность. Сообщается, что журналист может обжаловать свое дело в Верховном суде.

Протесты 2017 года стали в Иране самыми мощными со времени массовых беспорядков после выборов в 2009 году. Тысячи протестующих задержала полиция, 25 человек погибли.

Напомним, в 2019 году BBC капитулировала перед властью Ирана. Корпорация согласилась выполнить требование не публиковать на своем иранском сайте материалы, собранные ее журналистами внутри страны.

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Фото: Mizan

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