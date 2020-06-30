На радио «Киев 98 ФМ» новый ведущий

На радио «Киев 98 ФМ» после паузы вернулся проект «Людина на мільйон», сообщает пресс-служба станции.

Теперь со Светланой Василенко вместо Андрея Корнаухова программу будет вести Слава Соломка.

«Людина на мільйон» — это развернутое интервью с известным человеком, во время которого ведущие пытаются выяснить, как герой достиг такого успеха.

Первой о своей истории расскажет ведущая утреннего шоу «Утро по-киевски» на телеканале «Киев» — Евгения Златоверхая. Для программы также записаны интервью с Богданом Бенюком, Ахтемом Сеитаблаевым, Михаилом Ильенко, Ильей Ноябревым, Натальей Холоденко.

«Людина на мільйон» будет выходить на радио «Киев 98 ФМ» по понедельникам в 20:00.

Напомним, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые выездные проверки ООО «Телерадиокомпания «Шансон», г. Киев (позывные «Шансон»), ООО «ТРК «Столица», г. Киев (позывные «Перец FM») и ООО «телерадиокомпания Маяк», г. Александрия, Кировоградской области.

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Фото: «Киев 98 ФМ»

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