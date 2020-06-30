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В Латвии запретили семь каналов группы RT

от Telekritika
От Telekritika 294
Главная Новости В Латвии запретили семь каналов группы RT

Из-за того, что их контролирует пропагандист Дмитрий Киселев.

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение запретить трансляцию в Латвии семи телеканалов группы RT, которая раньше действовала под брендом Russia Today. Как поясняет NEPLP, это было сделано, так как данные каналы «находятся под фактическим контролем и единоличным надзором» российского пропагандиста Дмитрия Киселева, в отношении которого объявлены санкции ЕС. Об этом сообщает Delfi.

Речь идет о телеканалах RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Согласно докладу спецслужб Латвии, они являются самыми влиятельными каналами ведущейся Россией пропаганды в странах Запада.

«Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе», — отметил председатель NPLP Ивар Аболиньш.

Напомним, в прошлом году YouTube отказался выдать «золотую кнопку» каналу «RT на русском», так как он не соответствует критериям присуждения этой награды.

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Фото: RT

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