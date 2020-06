Lionsgate купил права на украинский фильм с Иванной Сахно

Arclight Films подписала соглашение с Grindstone Entertainment (Lionsgate) о покупке прав на триллер Let it snow. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Фильм снял украинский режиссер Станислав Капралов, лента является копродукцией США, Украины и Испании. В главных ролях выступили: Иванна Сахно («Шпион, который меня кинул», «Меломанка»), Алекс Хефнер («Советчик») и Тинатин Далакишвили («Фея», «Эбигейл»). Релиз триллера состоится на VOD-платформах 22 сентября 2020 года.

Let It Snow рассказывает о Мие, сноубордистке, которая потеряла своего жениха после того, как поехала по запрещенному склону. Теперь ей необходимо остерегаться не только погодных условий, но и таинственного всадника на снегоходе.

Let It Snow спродюсировал Сергей Лавренюк из Solar Media. Исполнительными продюсерами стали Ян Фишер и Роджер Корби из FishCorb Films, а также Марианна Новикова.

Фото: кадр из фильма Let it snow

