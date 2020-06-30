Телеканал «Футбол» покажет финал Кубка Украины

На прошлой неделе определилась финальная пара Кубка Украины. Компанию «Динамо» составит «Ворскла», которая в серии пенальти одолела «Мариуполь». Решающий матч пройдет уже на следующей неделе и будет показан в прямой трансляции на телеканале «Футбол». Об этом сообщает пресс-служба канала.
«Согласно нашим обязательствам перед УАФ, мы будем освещать прямую трансляцию в формате 1/8 финала Лиги чемпионов, — рассказал директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов. — Это подразумевает минимум 15 камер во время трансляции, две из них – камеры высокой четкости и повтора. Трансляция будет доступна как в стандартном разрешении, так и в HD-качестве. Также 6-7 камер будут обслуживать предматчевую студию до игры, разбор всех ее «вкусностей» и после матча разбор всех моментов и голов. Мы готовим большой футбольный праздник для всех телезрителей. Трансляция будет осуществляться в параллельном показе как на канале «Футбол», так и на одном из эфирных телеканалов. В этом сезоне это будет «UA: Перший». Мы будем показывать матч, церемонию и все, что будет предвосхищать поединок до и после».
Изначально игра должна была пройти в Тернополе, а затем – во Львове. Однако неудовлетворительная эпидемиологическая ситуация в регионе вынудила перенести финал Кубка Украины на харьковский стадион «Металлист».
Начало матча 8 июля в 19:30.
Напомним, в своей колонке для «Телекритики» директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал о том, как карантин сказался на их контенте и работе редакции.
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Фото: unsplash
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