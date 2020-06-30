Анатолий Ерема оставил пост креативного продюсера «1+1»

Креативный продюсер Анатолий Ерема, проработавший в группе «1+1 медиа» почти 23 года, сегодня завершает свою профессиональную карьеру в компании. Об этом сообщила пресс-служба медиагруппы. «Благодарны Анатолию за смелые идеи, преданность и любовь к своему делу! Его персональный вклад в развитие «плюсов» сложно переоценить», — отметили в «1+1 медиа».

Анатолий Ерема до работы на телевидении преподавал украинский язык в Кракове (Ягеллонский университет), США (Пенсильванский университет), был помощником пресс-атташе Посольства США в Украине. Карьеру в «1+1 медиа» начал с позиции ведущего утреннего шоу «Сніданок з 1+1», позже был редактором программы «Телеманія», ведущим проектов «Документ» и «Імперія кіно». В 2006 году был назначен генеральным продюсером и главным режиссером телеканала «1+1 International». Является одним из авторов формата «Одруження наосліп». В течение 10 последних лет работал над проектом «Міняю жінку» на канале «1+1».

«Для меня «плюсы» — это не столько сильный бренд, модный офис, всевозможные плюшки… Это прежде всего люди с обеих сторон экрана. Люди, с которыми делил радости от успехов, грусть промахов, которые поддерживали именно тогда, когда требовалась их поддержка», — отметил Анатолий в посте в Facebook. — О причинах не буду – они банальны. Сочувствовать не надо – я ухожу осознанно и с легкостью на сердце. Ожидание нового – прекрасное чувство».

Фото: «1+1 медиа»

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