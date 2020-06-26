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«1+1» покажет телепремьеру фантастического боевика «Бамблби»

от Telekritika
От Telekritika 219
Главная Кино «1+1» покажет телепремьеру фантастического боевика «Бамблби»

В главных ролях Хейли Стейнфелд и Джон Сина.

28 июня в 21:00 на «1+1» состоится премьера киноленты «Бамблби» — первого спин-оффа «Трансформеров» от американского режиссера Трэвиса Найта. Об этом пишет пресс-служба канала.

Действия картины разворачиваются в 1987 году. Одинокий, с потерей «памяти» автобот Бамблби оказывается среди груды металлолома в старом гараже небольшого городка калифорнийского побережья. Там его находит девушка Чарли, и автобот становится ее автомобилем. Впоследствии Чарли понимает, что ее автомобиль — это далеко не обычный Volkswagen, а Бамблби впервые чувствует, что значит иметь семью.

Главные роли в фильме исполняют Хейли Стейнфелд, Джон Сина и Грейси Дзинни.

Напомним, ранее стало известно, что «1+1» начал съемки второго сезона комедийного сериала «СидорЕнки-СидОренки».

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Фото: пресс-служба «1+1»

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