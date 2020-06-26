Начались съемки восьмого сезона «Истории одного преступления»

Телеканал «Украина» совместно с продакшн-компанией IVORY Films начали работать над съемками восьмого сезона детективного проекта «История одного преступления», который зрители увидят уже этой осенью. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Мы уже отсняли 350 серий о самых резонансных убийствах, а впереди еще 50 крутых историй о работе наших правоохранителей. Этот сезон обещает быть мегаинтересным – чего только стоит первая история о женщине, которую задержали с пакетом, где нашли отрубленную голову ее дочери. Но финал у этой истории отличается от финала недавнего преступления в Харькове», — отметили в IVORY Films.

«История одного преступления» — это реконструкции громких преступлений, произошедших в Украине. Проект стартовал на канале «Украина» в 2017 году. Каждый сезон истории преступлений зрителям рассказывают ведущая Александра Соколовская и опытные эксперты проекта, сотрудники МВД Украины, которые непосредственно участвовали в резонансных расследованиях – Валерий Кур, Владимир Полищук и Руслан Сушко.

Напомним, в Киеве стартовали съемки четырехсерийной картины «Кейс», совместного проекта компании «АРТ Территория» и телеканала «Украина».

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Фото: Канал «Украина»

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