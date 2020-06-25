КиноНовости

Кинотеатрам разрешат открыться 2 июля – Кабмин

от Telekritika
От Telekritika 392
Главная Кино Кинотеатрам разрешат открыться 2 июля – Кабмин

Дату открытия снова перенесли.

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление, которым регламентируется карантин. В частности, им предусматривается запрет на работу кинотеатров до 1 июля, а со 2 июля — разрешение на их работу. Об этом сообщается на сайте Кабмина, со ссылкой на Министра здравоохранения Максима Степанова.

По словам главы Минздрава, в условиях адаптивного карантина Правительство предоставило четкие рекомендации и критерии, по которым местные власти могут усиливать или смягчать карантин на своей территории. Среди них было следующее: «ввести запрет на работу кинотеатров до 1 июля, а с 2 июля — разрешить их работу с наполненностью не более 50% и при условии соблюдения других четких требований».

Напомним, ранее сообщалось, что с 10 июня в Украине начнут открывать различные учреждения, включая кинотеатры, санатории и детские лагеря. Затем дату передвинули на 2 июля и на 24 июня.

Читайте также:

Кинотеатры Лос-Анджелеса так и не открыли
Международный бокс-офис: сколько сейчас зарабатывают кинотеатры
Ткаченко предлагает поэтапно открывать кинотеатры со 2 июля
Украинские кинотеатры откроют 10 июня

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Фильм «Моя бабуся Фані Каплан» покажут в Южной...

15.06.2020

Стало известно, куда отправится тревел-шоу «Le Маршрутка»

17.06.2020

На телеканале «Киев» начался новый телевизионный сезон

05.06.2020

В Киеве разрешили работать кинотеатрам – Кличко

24.06.2020

Президент Трамп намерен регулировать работу соцсетей

28.05.2020

Акции Netflix и других популярных «карантинных» сервисов начали...

28.05.2020

Google обвиняют в сборе данных пользователей Chrome в...

03.06.2020

Суд оставил право аренды кинотеатра «Киев» за новым...

17.06.2020

Google запустила свой аналог Pinterest

19.06.2020

Тим Дейви назначен гендиректором BBC

09.06.2020
Avatar