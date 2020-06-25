Кинотеатрам разрешат открыться 2 июля – Кабмин

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление, которым регламентируется карантин. В частности, им предусматривается запрет на работу кинотеатров до 1 июля, а со 2 июля — разрешение на их работу. Об этом сообщается на сайте Кабмина, со ссылкой на Министра здравоохранения Максима Степанова.

По словам главы Минздрава, в условиях адаптивного карантина Правительство предоставило четкие рекомендации и критерии, по которым местные власти могут усиливать или смягчать карантин на своей территории. Среди них было следующее: «ввести запрет на работу кинотеатров до 1 июля, а с 2 июля — разрешить их работу с наполненностью не более 50% и при условии соблюдения других четких требований».

Напомним, ранее сообщалось, что с 10 июня в Украине начнут открывать различные учреждения, включая кинотеатры, санатории и детские лагеря. Затем дату передвинули на 2 июля и на 24 июня.

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