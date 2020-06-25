«UA: Буковина» возвращается к нормальному режиму работы

25 июня «UA: Буковина» возобновляет обычный режим работы после вынужденного перерыва: 12 июня часть работников черновицкого филиала «Суспільного» перешла на дистанционный режим работы из-за подтвержденного случая заболевания COVID-19. Об этом сообщается на сайте общественного вещателя.

В эфир вернулись вечернее аналитическое ток-шоу по будням («Тема дня»), региональные врезки радио в 12:10 и в 17:10, частично восстанавливается вещание румыноязычной редакции. Для обеспечения максимальной защиты коллектива команда «UA: Буковина» будет работать посменно.

«Две недели большинство сотрудников выполняли свою работу дистанционно, сегодня начинаем работать в обычном режиме. Частично в режиме дистанционной работы остаются коллеги из административно-управленческого блока и программного отдела, они будут работать так до конца карантина. Мы делаем все, чтобы избежать скопления людей в одном месте, а также максимально придерживаемся правил безопасности в условиях пандемии. Провели полную дезинфекцию филиала, обеспечиваем коллег средствами индивидуальной защиты», — рассказала менеджер черновицкого филиала «Суспільного» Ольга Гришин-Грищук.

Напомним, в мае сотрудники ровенского филиала «Суспільного» заразились коронавирусом, один из них умер от осложнений болезни.

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Фото: «Суспільне»

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