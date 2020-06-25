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Google будет платить СМИ за высококачественный контент

от Telekritika
От Telekritika 347
Главная Диджитал Google будет платить СМИ за высококачественный контент

Компания внедрит программу по поддержке новостной индустрии.

В своем официальном блоге Google заявила о старте программы по поддержке новостной индустрии. Компания намерена платить за использование «высококачественного контента для нового опыта потребления новостей».

Новая программа поможет издателям монетизировать свой контент путем усовершенствованного сторителлинга. Google мотивирует медиа рассказывать сложные и захватывающие истории, которые помогут читателям оставаться информированными и быть открытыми к различным вопросам и позициям.

Согласно задумке, издатели, принимающие участие в программе, будут получать оплату за эксклюзивный контент. Даже если его не купят читатели, его купит Google.

К программе уже присоединились паблишеры из Бразилии, Австралии и Германии. Свой новый сервис, название и детали которого не раскрываются, компания представит до конца 2020 года в рамках сервисов «Новости» и Google Discover.

Интересно, что платить французским и австралийским СМИ за использование их контента компания отказалась.

Напомним: ранее стало известно, что Google разработала технологию, позволяющую снимать суперобъемное видео.

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Фото: unsplash

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