ТВ-каналы и онлайн-СМИ — главные источники новостей о пандемии для аудитории Facebook

Недавнее исследование, проведенное Pew Research Center, показало, что телеканалы и онлайновые СМИ являются главными источниками новостей о пандемии.

Проанализировав поведение пользователей Facebook, эксперты выяснили, что для 74% аудитории этой соцсети главными источниками новостей о коронавирусе были телеканалы и онлайновые медиа, и только 1% предпочитал получать новости на данную тему с сайтов организаций здравоохранения, научных организаций, правительств и политических организаций.

Ссылки на материалы о пандемии с сайтов телеканалов перепащивали 28% пользователей, а ссылками онлайновых новостных изданий делились 24% завсегдатаев Facebook.

Локальные телеканалы и сайты тоже были в фаворе. На них ссылался 21% Facebook-аудитории.

Посты со ссылками на новостные издания в среднем набирали больше комментариев, лайков и шеров, чем любые другие — 3017 вовлечений. Некоммерческие организации и исследовательские сайты набирали в среднем по 2343. Посты с ссылками на сайты организаций здравоохранения и научные издания — 1337.

Напомним: ранее стало известно, что рекламодатели обвиняют Facebook в применении языка ненависти.

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Фото: unsplash

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