Ведущая ICTV выходит замуж за французского режиссера

27 июня ведущая программы «Факты» на ICTV Инна Шевченко выходит замуж. Ее избранником стал французский режиссер. Свадебная церемония состоится в Провансе. Разделят радость с парой только свидетели и ближайшие члены семьи жениха. А шумный праздник Инна и Лоран планируют организовать на годовщину свадьбы, сообщает пресс-служба телеканала.

О том, что появилась возможность улететь во Францию, Шевченко узнала за 4 дня до рейса.

«Я сейчас здесь с Лораном невероятно счастлива! За все это время, когда мы были не вместе я еще больше поняла насколько сильно я его люблю! Мне больше ничего не надо – только он рядом. Единственное, переживаю, что мои родители не могут приехать из-за пандемии. Но мы нашли выход – будем транслировать церемонию им вживую», – рассказывает Инна.

Украинская телеведущая и французский режиссер познакомились в 2016 году. Предложение руки и сердца избранник ведущей сделал почти два года назад в Венеции на ее день рождения. Свадьба должна была состояться еще 6 июня, однако карантин внес свои коррективы.

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Фото: ICTV

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