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Ведущая ICTV выходит замуж за французского режиссера

от Telekritika
От Telekritika 205
Главная МедиатусовкаLight news Ведущая ICTV выходит замуж за французского режиссера

Свадьба состоится во Франции.

27 июня ведущая программы «Факты» на ICTV Инна Шевченко выходит замуж. Ее избранником стал французский режиссер. Свадебная церемония состоится в Провансе. Разделят радость с парой только свидетели и ближайшие члены семьи жениха. А шумный праздник Инна и Лоран планируют организовать на годовщину свадьбы, сообщает пресс-служба телеканала.

О том, что появилась возможность улететь во Францию, Шевченко узнала за 4 дня до рейса.

«Я сейчас здесь с Лораном невероятно счастлива! За все это время, когда мы были не вместе я еще больше поняла насколько сильно я его люблю! Мне больше ничего не надо – только он рядом. Единственное, переживаю, что мои родители не могут приехать из-за пандемии. Но мы нашли выход – будем транслировать церемонию им вживую», – рассказывает Инна.

Украинская телеведущая и французский режиссер познакомились в 2016 году. Предложение руки и сердца избранник ведущей сделал почти два года назад в Венеции на ее день рождения. Свадьба должна была состояться еще 6 июня, однако карантин внес свои коррективы.

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Фото: ICTV

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