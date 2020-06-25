Хакеры шантажируют MTV и Universal

Группа хакеров, именующая себя REvil, взломала серверы юридической фирмы Grubman Shire Meiselas & Sacks, которая ведет дела таких компаний, как Bad Boy Records, MTV и Universal, а также некоторых знаменитостей. Злоумышленники шантажируют компании и селебрити, угрожая продать на аукционе в даркнете их конфиденциальные документы, передает variety.com.

Хакеры оставили записку на ломаном английском языке, в которой вымогают деньги за неразглашение конфиденциальной информации. Так, у компании Bad Boy они требуют $750 тыс., а у MTV и Universal — по $1 млн. В частности, в записке сказано: «У нас так много ценных файлов, и те счастливчики, которые их купят, останутся довольны. Шоу-бизнес — это не концерты и не любовь фанатов, а большие деньги и манипуляция массами, грязь, скрывающаяся за кулисами и сексуальные скандалы, наркотики и предательство».

Киберпреступники утверждают, что имеют доступ к контрактам, соглашениям, переписке между Grubman Shire Meiselas & Sacks и их клиентами и проч. Чтобы доказать это, злоумышленники слили в интернет отрывок из контракта певицы Мадонны, который она подписала с Live Nation.

«Эта записка — еще один отчаянный поступок преступников, которые хотят нажиться на украденных данных. Наши клиенты и индустрия развлечений в целом одобрили позицию фирмы — не уступать шантажистам», — прокомментировал ситуацию официальный представитель юрфирмы.

Напомним: ранее стало известно, что хакеры пытались украсть личные данные пользователей Microsoft Teams.

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Фото: unsplash

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