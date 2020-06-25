Оксана Марченко заявила, что ее «ушли» с канала СТБ

Телеведущая Оксана Марченко дала интервью изданию «Страна», в котором сообщила, что ее вынудили уйти с канала СТБ из-за ее мужа – Виктора Медведчука.

Отвечая на вопрос, почему ушла с телеканала СТБ, Марченко заявила: «А кто вам сказал, что я ушла? «Х-фактор», «Україна має талант» — проекты, которым я отдала лучшее время своей жизни. 13 сезонов! Тогда у этих шоу были самые крутые рейтинги, которые больше никому и не снились. Неужели вы думаете, что я по своему желанию ушла бы?»

Марченко рассказала, что однажды к ней домой приехал Владимир Бородянский, который тогда руководил медиагруппой StarLightMedia, и предложил уволиться по собственному желанию. «Он приводил много аргументов, но в целом все сводилось к тому, что я стала неугодной. Они хотели избавиться от меня любой ценой, — сказала Марченко. — Разумеется, это все из-за Виктора (Медведчука — ред.). Как и в случае с проектом «Танцы со звездами», это была дискриминация меня, как жены, из-за политической позиции и взглядов мужа. Собственники холдинга сыграли в этом не последнюю роль. Эти события пришлись как раз на то время, когда в Украине усилился разгул национал-радикалов, нагнеталась ненависть к так называемым «врагам народа» в нашем лице, да и диванные тролли создавали соответствующий фон в соцсетях. И собственники холдинга решили, что проще принести меня в жертву, чем оправдываться. То же самое, что происходило на «Танцах». И там, и там собственники каналов за счет меня решали свои вопросы по дискредитации моего мужа».

Телеведущая заявила, что покинуть СТБ ее вынудили из-за того, что она «там несла добрый, положительный фон для нашей семьи, всем помогала, всех поддерживала». По ее словам, семья Медведчуков финансово участвовала в жизни многих конкурсантов «Україна має талант» и «Х-фактора», но никогда этого не афишировала. А создавать положительный имидж жене Медведчука, говорит Марченко, не входило в планы сторонников американского финансиста Джорджа Сороса. «И когда возникла такая ситуация, то никакие мои заслуги перед телеканалом уже не работали. Так что я не ушла с СТБ — меня «ушли», — заявила Марченко. — Но они не хотели, чтобы все так выглядело. Они давили на меня, давили, и в итоге я не стала сопротивляться — написала заявление на увольнение. Не буду скрывать, что тяжело переживала это предательство с их стороны».

«Телекритика» обратилась за комментариями к группе StarLightMedia и к Владимиру Бородянскому, однако ответов пока не получила.

Напомним, в 2017 году в интервью «Телекритике» Марченко гораздо более осторожно высказывалась о причинах ухода из проекта «Х-Фактор»: «Не буду лукавить – решение далось непросто. Много лет я была ведущей «Х-Фактора», до этого вела шоу «Україна має талант». Существует теория, согласно которой нельзя долго заниматься одним и тем же делом, нужно выходить на новые уровни. Я никогда не боялась сказать: «Прощай», чтобы вскоре услышать новое: «Здравствуй»

Конечно, все годы работы на «Х-Факторе» – это отдельная счастливая жизнь. Вся команда профессионалов-телевизионщиков, жюри, постановщики, кастинги, съемки, обсуждения, дискуссии, слезы и смех – все это было необыкновенно. Я очень благодарна Богу за то, что со мной случился «Х-Фактор». Но эта страница моей жизни перевернута. И не нужно драматизировать. Как говорится в одном стихотворении: «Немало суток отнимало чтение чужих судеб, чужих печальных книг. Одни я закрывал без сожаления, частицу сердца оставлял в других…» В «Х-Факторе» осталась частица моего сердца. Но я хочу открывать новые страницы своей жизни. Надеюсь, что их будет еще много.

Что же касается советов, то я, конечно, советовалась по этому вопросу со своим мужем (политический деятель Виктор Медведчук. – Прим. ред.). У нас не принято рубить сплеча, если это не какой-то экстренный вопрос, требующий немедленного принятия решения».

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Фото: 112.ua

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