Церемония вручения MTV Video Music Awards пройдет в августе

Премия MTV Video Music Awards (VMA) состоится 30 августа в Barclays Center с ограниченным количеством зрителей. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо одобрил проведение мероприятия, сообщает hypebae.
«MTV VMA 2020 года станет первым событием Barclays Center после того, как пандемия COVID-19 достигла Нью-Йорка. Мы очень рады снова провести эту легендарную музыкальную ночь и особенно гордимся тем, какое влияние она окажет на наше Бруклинское сообщество через создание местных рабочих мест», — прокомментировал генеральный директор Barclays Center и Brooklyn Nets Оливер Вайсберг.
Напомним, ранее сообщалось, что в MTV решили перенести проведение церемонии награждения MTV Movie & TV Awards на декабрь 2020 года.
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Фото: MTV
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