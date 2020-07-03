FootballHub покажет матч «Динамо» — «Шахтер», а УНИАН ТВ — матчи УПЛ

В субботу, 4 июля в 18:45 на YouTube-канале футбольного ресурса FootballHub, входящего в состав «1+1 Digital и Инновации» будет транслироваться матч команд «Динамо» — «Шахтер». Об этом пишет пресс-служба 1+1 media.

За три часа трансляции зрителей ожидают включения из студий до и после матча, тактический анализ от платформы PASS, комментарии от Романа Бебеха и Александра Золотогорского, включения со стадиона и разбор игры после матча.

На следующий день, 5 июля, УНИАН ТВ, который входит в состав телевизионного бизнеса 1+1 media, покажет матч «Десна» — «Колос», который будет транслироваться в прямом эфире в 17:00; а также матч «Заря» — «Александрия», который начнется в 19:30.

Программа «Профутбол» с Игорем Цыгаником и Александрой Лободой начнется сразу после завершения матча, в 21:20.

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Фото: unsplash

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