В Inter Media Group заявили, что не планируют снимать кодировку спутникового сигнала

4 июля пресс-служба Inter Media Group сообщила «Телекритике» в ответ на запрос, что не планирует снимать кодировку спутникового сигнала.

«Сигнал телеканалов «Интер Медиа Груп» на спутнике был закодирован в связи с необходимостью выполнения требований правообладателей фильмов и программ, трансляция которых разрешена только на территории Украины. Ограничить географию распространения лицензионного продукта только территорией Украины можно лишь путем кодирования спутникового сигнала. В связи с необходимостью дальнейшего выполнения требований лицензионных соглашений телеканалы «Интер Медиа Груп» не планируют снимать кодировку спутникового сигнала.

В то же время в свободном доступе находится международная спутниковая версия телеканала «Интер» – «Интер+». Все самые рейтинговые программы телеканала «Интер» можно смотреть на этом канале через спутник как в Украине, так и за ее пределами», – сказано в ответе пресс-службы медиагруппы.

Напомним, ранее появилась информация, что медиагруппа Inter Media Group обратилась к спутниковому оператору SES за консультацией относительно возможного отказа от спутникового сигнала — якобы группа собирается раскодировать свои телеканалы: НТН, К1, К2, «Интер», Zoom, Enter-фильм, «Мега» и «Пиксель». Глава представительства SES в Украине Онно Зонневельда опроверг эту информацию: «В связи с новостью о возможном отказе от кодирования спутникового сигнала всех восьми телеканалов группы Inter Media Group, сообщаем, что обращений в компанию SES не было. Компания SES с Inter Media Group по этому поводу переговоров не ведет».

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Фото: unsplash

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