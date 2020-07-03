В Украине открылись кинотеатры: что смотреть

2 июля в Украине открылись кинотеатры. «Телекритика» подготовила список фильмов, на которые можно сходить в ближайшие выходные. Ожидать громких премьер не стоит – так как на данный момент дистрибьюторы обходятся лентами зимы-весны 2020-го или же вовсе прошлогодними релизами.

«Чемпионы»

В Украине фильм дебютировал 5 декабря 2020-го.

Испанская комедия от Хавьера Фессера рассказывает о тренере по баскетболу, который приговорен к общественным работам. Его задание – сделать чемпионов из команды людей с ментальными нарушениями. На создание фильма авторов вдохновила реальная история баскетбольной команды Aderes (Бурхасот, Валенсия), которая состоит из людей с ментальными нарушениями. Эта команда выиграла двенадцать чемпионатов Испании в период с 1999 по 2014 год.​

Рейтинг IMDB –7,2

«Приключения Пиноккио»

Фильм вышел в прокат как раз перед карантином, так что его вполне можно считать премьерным.

Еще одна интерпретация сказки о деревянном мальчике Пиноккио от итальянского режиссера Маттео Гарроне. В новой истории Пиноккио снова убегает от папы Карло навстречу приключениям и заветной мечте. Ничего не меняется: он хочет стать настоящим ребенком.

Рейтинг IMDB – 6,4

«Убийства по открыткам»

Новинка проката. В центре детектива – следователь Джейкоб Кэнон, который взялся за расследование нового дела. Он всячески пытается отвлечься от недавней трагедии, в которой погибла его дочь с женихом. В ходе дела Кэнон узнает, что его утрата – лишь одна из множества, и в каждой столице Европы случилось нечто подобное. Единственной зацепкой является то, что маньяк оставляет на местах преступления открытки со строчками из произведений Шекспира.

Рейтинг IMDB – 5,7

«Переводчики»

Триллер с Ольгой Куриленко.

Девять лучших переводчиков закрыли в изолированном бункере для работы над сверхсекретной рукописью продолжения популярной книги. У них забрали телефоны и ограничили доступ к интернету. Несмотря на осторожность, кто-то стал сливать информацию о новом романе и шантажировать автора. Осталось только найти, кто это.

Рейтинг IMDB – 6,4

«Джентльмены»

Гайричевский криминальный фильм, на который мы писали рецензию. Тоже относительно свежий, его показывали в конце января-начале февраля. Во время проката он взорвал украинский бокс-офис и был в топ-3 пару недель.

В центре сюжета — Майк Пирсон, американский эмигрант, владелец крупнейшей в Великобритании сети производства и сбыта марихуаны. Он решает продать свой бизнес, чтобы легализоваться и выйти из дела. Ему даже удается найти подходящего клиента. Но не все так просто: в дело вмешивается несколько сторон, включая китайскую мафию и лондонских бандитов.

Рейтинг IMDB – 7,9

«Зов джунглей»

На этой неделе состоится и премьера мультипликации «Зов джунглей».

В центре истории Пришелец Флип, который случайно попадает на Землю. Очутившись в джунглях, он знакомится с компанией диких зверей. Вместе с обезьянкой Манки и слонихой Труди им предстоит отправиться в большое путешествие и вернуть Флипа домой. Но предводитель пришельцев Гранос пытается им помешать в этом.

Рейтинг IMDB – 5,7

«Черкассы»

Украинский фильм, стартовавший в кинотеатрах в феврале. «Черкассы» созданы при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Ранее «Телекритика» писала рецензию на фильм, ее можно прочитать по ссылке.

Фильм рассказывает реальную историю событий весны 2014 года. Морской тральщик «Черкассы» на пути в Одессу был заблокирован российскими войсками в бухте Донузлав. Несмотря на то, что остальные судна сдались, «Черкассы» три недели сопротивлялся врагу и стал единственным из девяти украинских кораблей, который не спустил государственный флаг.

Рейтинг IMDB – 7,9

Для любителей супергеройского кино — можно посмотреть «Человек-паук вдали от дома» и «Стражи Галактики 2», которые также вернулись ненадолго на экраны.

Напомним, украинский исторический фильм «Толока» объявил новую дату премьеры — 20 августа 2020-го.

Ленты Film.ua также вернутся в кинотеатры. Среди них — «Сторожа Застава», «Викрадена принцеса: Руслан и Людмила», «Захар Беркут», «Цена правды», «Скажене Весілля» и «Скажене весілля 2». В рамках нового проекта кинокомпании вся прибыль от проданных билетов останется кинотеатрам.

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